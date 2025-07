GRABADO el 10-07-2025

Noticias del 10 de julio: JUEZ FALLA CONTRA TRUMP SOBRE CIUDADANÍA POR NACIMIENTO Noticiero

Un juez federal de NewHampshire, Joseph Laplante, emitió este jueves un nuevo bloqueo nacional contra la ordenEjecutiva de DonaldTrump que pretendía eliminar la ciudadaníaporNacimiento en Estados Unidos. La medida se basa en una demanda colectiva impulsada por organizaciones de derechosMigratorios, que representa a niños afectados por la orden. El juez calificó el fallo de irreparable y otorgó carácter de acción colectiva para proteger a los menores nacidos después del 20 de febrero de 2025.



Por otro lado, el activista palestino Mahmoud Khalil presentó una demanda por US 20 millones contra la administración Trump, acusando al ICE y al DHS de haberlo detenido injustamente en una prisión de inmigración en Louisiana tras su participación en protestas universitarias. Khalil alega que fue procesado maliciosamente y difamado como antisemita, aunque no se presentaron cargos formales contra él The Guardian.



En otro frente, el ServicioSecreto suspendió a seis agentes sin goce de sueldo tras el intento de asesinato contra Trump en un mitin en Butler, Pensilvania. Aunque varios han presentado apelaciones, hasta ahora ninguno ha cumplido con la sanción. La medida responde al intenso escrutinio sobre las fallas en los protocolos de seguridad en aquel evento.



Finalmente, el movimiento islámico Hamás anunció que no participará en las conversaciones por un posible alto al fuego con Israel hasta que cesen los ataques en la FranjaDeGaza. En las últimas horas, al menos 52 personas murieron en bombardeos recientes en Gaza, según las autoridades de defensa civil del enclave palestino.



TITULARES: 00:04

BLOQUE ESTADOS UNIDOS: 01:25

BLOQUE ISRAEL-HAMÁS: 24:51

BLOQUE RUSIA-UCRANIA: 28:14

BLOQUE ACTUALIDAD: 32:05



Trump ciudadaníaporNacimiento derechosMigratorios ICE DHS Louisiana MahmoudKhalil ServicioSecreto Butler Hamás Gaza altoAlFuego FranjaDeGaza



uez Laplante bloquea orden Trump

ciudadanía por nacimiento EE.UU.

demanda colectiva derechos migratorios

Mahmoud Khalil US20 millones

detención injusta activista palestino

ICE DHS acusados malversación

Servicio Secreto suspende agentes

intento asesinato Trump Pensilvania

fallas protocolo seguridad presidencial

Hamás rechaza negociaciones Gaza

52 muertos bombardeos Gaza

alto al fuego Israel Gaza

Franja de Gaza crisis

conversaciones diplomáticas interrumpidas

seguridad nacional EE.UU.



