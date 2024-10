Panorama mostró en exclusiva las pésimas condiciones en las que se atienden cientos de pacientes de la Diris Lima Norte, quienes acuden a sus consultas médicas a una vivienda que ha sido acondicionada como un improvisado puesto de salud. Esto a pesar de que el Ministerio de Salud gasta miles de dólares para alquilar el espacio.



Al interior del inmueble no hay paredes para dividir los diferentes consultorios, sino que utilizan cartones para separar un ambiente del otro. Además, el sistema eléctrico está expuesto, poniendo en riesgo no solo a los pacientes, sino también al personal médico. Una situación alarmante que confirma nuestro precario sistema de salud.



Durante un recorrido por este local, nuestro reportero Brian Matías pudo corroborar que los baños tienen como puertas bolsas plásticas, no hay fluido eléctrico en algunos ambientes y hasta se encontraron fierros expuestos. Lo más increíble es que, por este local, el Minsa ha firmado un contrato de 300 mil soles por concepto de alquiler.



MINSA ANUNCIA MEDIDAS



Tras la denuncia pública hecha por Panorama, el Ministerio de Salud emitió un comunicado en el que informa que dicho contrato fue celebrado por la gestión anterior de la Diris Lima Norte. Además, anunció que se está evaluando el proceso sancionador correspondiente y que removerán al personal involucrado en este escandaloso caso.

