GRABADO el 03-10-2025

Dina Boluarte: "En las próximas elecciones, hay que mirar a quién le damos nuestro voto"

Alertó que actores políticos intentan disfrazarse de "buenos corderos".



Fe de Erratas TERRIBLE HALLAZGO EN MALETERO DE AUTO. ¿MÁS MINISTROS CON MIRAS A LAS ELECCIONES?.

Tarapoto: delincuente ingresa a nido para robar dinero destinado a materiales educativos.

César acuña renunciaría a su cargo como gobernador para postular a la presidencia.

Dina Boluarte agradece a ministro de Salud, César Vásquez, por su gestión.

Puente Piedra: Extorsionadores detonan explosivo en una vivienda exigiéndole 20 mil soles.

Comas: Reportan 10 heridos tras choque de bus y combi.

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del viernes 3 de octubre del 2025.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 03 de Octubre de 2025.

Secretos de Cocina: Programa del viernes 3 de octubre del 2025.

Sandra Plevisani sorprende con su exquisita tarta nido de abeja de melocotón y miel.

Escolares desaparecen y sus madres lo buscan desesperadas: "Si no están viendo, por favor, regresen".

Habla primo de Brenda del Castillo y Morena Verdi: "No tenían nada que ver en este mundo narco".

Realizan plantón por los 17 detenidos tras paro de transportistas.

Primera procesión del Señor de los Milagros era este sábado: Así será el recorrido.

Además hoy día 03 de Octubre en el calendario del Perú.

