Cecilia Ruiz sobre mujer convertida en accionista millonaria: Hay indicios razonables de corrupción

La abogada especialista en contratos públicos, Cecilia Ruiz, se pronunció luego de que el programa Panorama revelara que Beatriz Benique Quispe, una ama de casa, figura como accionista del 50 de la empresa Consultoría y Construcción Grupo Pérgola SAC, compañía que obtuvo contratos con diversas entidades estatales por más de S/ 2,500 millones.

Ruiz advirtió que existen indicios de irregularidades en la conformación accionaria de la empresa. Lo que se puede inferir es que esta señora, que es una de las accionistas, en años posteriores ha registrado transferencias que hasta el momento no son conocidas ni por el Registro Nacional de Proveedores ni por los Registros Públicos, explicó en entrevista con 2025 en 24 Horas.

MINISTERIO PÚBLICO DEBERÍA ACTUAR

Consultada sobre la posibilidad de una investigación, la especialista sostuvo que el Ministerio Público debería actuar de oficio. Hay una infracción por parte de la empresa. En algunos casos los contratistas buscan que este tipo de transferencias no sean conocidas. Creo que los distintos agentes dentro del sistema de contratación deberían iniciar las investigaciones correspondientes, enfatizó.

