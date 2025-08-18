GRABADO el 18-08-2025

Rechazan pedido para archivar caso de Andrés Hurtado por tráfico de influencias

La Corte Suprema rechazó el pedido presentado por Andrés Hurtado, conocido como Chibolín, para archivar la investigación en su contra por presunto delito de tráfico de influencias. El juez supremo Juan Carlos Checkley declaró infundada la excepción de improcedencia de acción presentada por la defensa del exconductor, en el marco del proceso que enfrenta junto a la suspendida fiscal superior Elizabeth Peralta y otras personas.



El recurso, presentado el 19 de marzo pasado, buscaba que se ordene el archivo definitivo de los cargos y la eliminación de antecedentes penales o judiciales vinculados al caso. Sin embargo, mediante una resolución emitida el 12 de agosto, el magistrado sostuvo que esta vía procesal no permite determinar si un investigado cometió o no el delito ni establecer su nivel de participación, lo cual deberá resolverse en la etapa correspondiente.



En su decisión, el juez precisó que, tratándose del delito de tráfico de influencias, no corresponde al magistrado analizar pruebas ni dilucidar si efectivamente se invocaron influencias o se ofreció interceder. Agregó que los hechos imputados en los tres episodios investigados sí constituirían delito, razón por la cual desestimó el pedido de Hurtado.



CON PRISIÓN PREVENTIVA



La investigación sostiene que Hurtado habría intermediado en un presunto pago del empresario Javier Miu Lei a favor de la fiscal Peralta para recuperar barras de oro incautadas en 2020, además de otros hechos. Actualmente, el exconductor cumple prisión preventiva en el Penal de Lurigancho por este caso y otro proceso en la Fiscalía Anticorrupción, relacionado con presuntas irregularidades en el trámite migratorio del futbolista Roberto Siucho en 2019.





Ingresa a http://ptv.pe/451187 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Central de Panamericana Televisión el 18/08/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

Roxana Rocha sobre modernización de La Parada: Es una decisión histórica.

López Aliaga cuestiona sondeo que lo coloca en primer lugar: Para mí Ipsos no es válida.

2025 EN 24 HORAS EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: LUNES 18 DE AGOSTO DEL 2025.

Cecilia Ruiz sobre mujer convertida en accionista millonaria: Hay indicios razonables de corrupción.

Salen a la luz nuevas imágenes de la captura de alias Chiki, el brazo armado de El Monstruo.

Cercado de Lima: delincuentes lanzan explosivo a condominio frente a la PUCP.

Elvis Vergara presidirá la Comisión de Ética: Es la segunda Comisión a su cargo.

San Juan de Lurigancho: directora de colegio renuncia tras amenazas de extorsionadores.

Canciller Schialer ratifica soberanía peruana en isla Chinería: No se puede renegocia un tratado.

¡EXCLUSIVO! Ministro del Interior reconoce deficiencias en la PNP por chalecos antibalas.

Ingeniera civil es baleada por sicarios en Comas en presunto caso de extorsión.

Rechazan pedido para archivar caso de Andrés Hurtado por tráfico de influencias.

Colegio de Agentes Inmobiliarios condenan asesinato de Gianfranco Navarro y exigen investigación.

¡EXCLUSIVO! Atentan contra casa donde madre del 'Monstruo' cumpliría arresto domiciliario.

Sheyla Gutiérrez: sospechoso de asesinato de peruana en EE.UU solicitará la tenencia de sus hijos.

Además hoy día 19 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.