GRABADO el 18-08-2025

Colegio de Agentes Inmobiliarios condenan asesinato de Gianfranco Navarro y exigen investigación

El último viernes 15 de agosto, Gianfranco Navarro, un agente inmobiliario de 43 años, fue asesinado a balazos por sicarios en el distrito de Miraflores, en un hecho que ha conmocionado a vecinos, colegas y familiares.

El crimen ocurrió en el jirón Bartolomé Herrera, a pocas cuadras del óvalo Gutiérrez, cuando Navarro se encontraba al volante de una camioneta propiedad de su pareja, Rosa Gutiérrez, quien lo acompañaba en el vehículo.

Según testigos, los atacantes llegaron a bordo de una motocicleta uno de ellos descendió metros antes y disparó a quemarropa contra la víctima, impactándole dos veces en el cuello. Tras el ataque, los criminales fugaron por la avenida Santa Cruz con dirección a San Isidro.

La violencia del crimen ha generado preocupación en el sector inmobiliario. El Colegio de Agentes Inmobiliarios del Perú condenó el asesinato y exigió una investigación exhaustiva para dar con los responsables.

PIDEN JUSTICIA

Mientras tanto, la familia de la víctima y la comunidad miraflorina esperan respuestas. El Perú está bien fregado, vamos de mal en peor, necesitamos autoridades con pantalones, lamentó un vecino, reflejando la frustración general ante la creciente ola de sicariato en Lima.

Desde 24 Horas

Roxana Rocha sobre modernización de La Parada: Es una decisión histórica.

López Aliaga cuestiona sondeo que lo coloca en primer lugar: Para mí Ipsos no es válida.

2025 EN 24 HORAS EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: LUNES 18 DE AGOSTO DEL 2025.

Cecilia Ruiz sobre mujer convertida en accionista millonaria: Hay indicios razonables de corrupción.

Salen a la luz nuevas imágenes de la captura de alias Chiki, el brazo armado de El Monstruo.

Cercado de Lima: delincuentes lanzan explosivo a condominio frente a la PUCP.

Elvis Vergara presidirá la Comisión de Ética: Es la segunda Comisión a su cargo.

San Juan de Lurigancho: directora de colegio renuncia tras amenazas de extorsionadores.

Canciller Schialer ratifica soberanía peruana en isla Chinería: No se puede renegocia un tratado.

¡EXCLUSIVO! Ministro del Interior reconoce deficiencias en la PNP por chalecos antibalas.

Ingeniera civil es baleada por sicarios en Comas en presunto caso de extorsión.

Rechazan pedido para archivar caso de Andrés Hurtado por tráfico de influencias.

Colegio de Agentes Inmobiliarios condenan asesinato de Gianfranco Navarro y exigen investigación.

¡EXCLUSIVO! Atentan contra casa donde madre del 'Monstruo' cumpliría arresto domiciliario.

Sheyla Gutiérrez: sospechoso de asesinato de peruana en EE.UU solicitará la tenencia de sus hijos.

Además hoy día 19 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

24 Horas

video

Roxana Rocha sobre modernización de La Parada: Es una decisión histórica

video

López Aliaga cuestiona sondeo que lo coloca en primer lugar: Para mí Ipsos no es válida

video

2025 EN 24 HORAS EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: LUNES 18 DE AGOSTO DEL 2025

video

Cecilia Ruiz sobre mujer convertida en accionista millonaria: Hay indicios razonables de corrupción

video

Salen a la luz nuevas imágenes de la captura de alias Chiki, el brazo armado de El Monstruo

video

Cercado de Lima: delincuentes lanzan explosivo a condominio frente a la PUCP

video

Elvis Vergara presidirá la Comisión de Ética: Es la segunda Comisión a su cargo

video

San Juan de Lurigancho: directora de colegio renuncia tras amenazas de extorsionadores

video

Canciller Schialer ratifica soberanía peruana en isla Chinería: No se puede renegocia un tratado

video

¡EXCLUSIVO! Ministro del Interior reconoce deficiencias en la PNP por chalecos antibalas

video

Ingeniera civil es baleada por sicarios en Comas en presunto caso de extorsión

video

Rechazan pedido para archivar caso de Andrés Hurtado por tráfico de influencias

video

Colegio de Agentes Inmobiliarios condenan asesinato de Gianfranco Navarro y exigen investigación

video

¡EXCLUSIVO! Atentan contra casa donde madre del 'Monstruo' cumpliría arresto domiciliario

video

Sheyla Gutiérrez: sospechoso de asesinato de peruana en EE.UU solicitará la tenencia de sus hijos

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Internacional de la Asistencia Humanitaria

Día Internacional de la Asistencia Humanitaria

Semana del Paciente Reumático

Semana del Paciente Reumático

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Día Internacional de la Fotografía

Día Internacional de la Fotografía

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Adquisición del BAP Ferré, primer destructor misilero de la Marina de Guerra del Perú

Adquisición del BAP Ferré, primer destructor misilero de la Marina de Guerra del Perú

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es martes, 19 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.56
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo