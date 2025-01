Delincuentes exigen 50 mil soles a confeccionista | Primera Edición | Noticias Perú



Luis Quispe, a textile entrepreneur with over 20 years of experience, has reported being a victim of extortion in Huaycán. Criminals are demanding a large sum of money under threats, impacting his business and personal life. Due to the lack of immediate support, Quispe has decided to close his workshop and relocate to ensure his family’s safety. Authorities have yet to take action.



