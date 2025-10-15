GRABADO el 15-10-2025

José Jerí juramentó a su nuevo gabinete con Ernesto Álvarez como premier Mirada de Fondo

En su videocolumna Mirada de fondo, la periodista Diana Seminario analiza la conformación del Gabinete Ministerial, liderado por el extitular del Tribunal Constitucional Ernesto Álvarez. El Consejo de Ministros se formó en el quinto día del gobierno de transición del presidente José Jerí.



GabineteMinisterial JoséJerí ErnestoÁlvarez GobiernoDeTransición DianaSeminario MiradaDeFondo PolíticaPerú NuevoGabinete TribunalConstitucional ConsejoDeMinistros



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales



Gabinete Ministerial

Ernesto Álvarez

José Jerí presidente

Gobierno de transición

Diana Seminario análisis

Consejo de Ministros Perú

Tribunal Constitucional Perú

nuevo gabinete 2025

política peruana actual

análisis político Perú

Desde EL COMERCIO

REVIVIÓ LA VOZ DE DIEGO BERTIE EN YO SOY UNO MÁS ENVIVO.

IRL DESDE LA MARCHA NACIONAL CONTRA LA INSEGURIDAD CIUDADANA Pasa en la Calle EN VIVO.

Reconstrucción de Gaza: abren calles, limpian escombros y palestinos vuelven El Comercio.

Ecuador: coche bomba explosiona cerca a oficinas de la familia de Daniel Noboa El Comercio.

José Jerí juramentó a su nuevo gabinete con Ernesto Álvarez como premier Mirada de Fondo.

LOS MINISTROS DE JOSÉ JERÍ: ¿QUIÉNES SON Y QUÉ RETOS ENFRENTARÁN? EN VIVO.

CÓNCLAVE EN VIVO: HUMO NEGRO EN LA PRIMERA VOTACIÓN DEL CÓNCLAVE El Mundo Ahora.

PRESIDENTE JOSÉ JERÍ JURARÁ A SU GABINETE EN LAS PRÓXIMAS HORAS TQH EN VIVO.

¿Fue un error vacar a Dina Boluarte y poner a José Jerí en la presidencia? El Comercio.

José Jerí nombra a Ernesto Álvarez como nuevo presidente del Consejo de Ministros El Comercio.

Lluvias inundan México: cifras de muertos, desaparecidos y zonas más afectadas El Comercio.

TODO SOBRE LA GRAN MARCHA NACIONAL DEL 15 DE OCTUBRE, MAÑANA LAS 5 P.M. EN pasaenlacalle.

EN VIVO: PRESIDENTE JOSÉ JERÍ TOMA JURAMENTO A NUEVO GABINETE MINISTERIAL El Comercio.

¿Por qué vacaron a Dina Boluarte? 3 claves de la nueva crisis política en Perú El Comercio.

García Belaúnde sobre José Jerí: "Es un presidente insignificante" El Comercio.

Además hoy día 15 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.