GRABADO el 07-11-2025

Gobernador Rohel Sánchez sobre Arequipa: "Apuntamos a ser un Hub portuario"

En entrevista con el gobernador regional de Arequipa Rohel Sánchez, hablamos sobre el futuro de la región Arequipa con el proyecto del Megapuerto de Corío.

p21tv entrevista21 arequipa

-

Para las últimas noticias del Perú y el mundo y más contenido como este, visítanos en nuestra página web peru21.pe

Desde Peru21TV

Ernesto Álvarez habla sobre seguridad ciudadana, Betssy Chávez y los partidos políticos.

Cayetana Álvarez de Toledo habla sobre Vargas Llosa, Trump, Milei y el futuro del liberalismo.

Ayar Huñunakuy 2025: La élite militar del Perú demuestra su poder.

Norma Martínez sobre la obra 'Maybe baby' donde aborda la maternidad moderna.

Víctor Jáuregui y cómo WIN REVOLUCIONÓ EL INTERNET en el Perú Ynnovadores.

BETSSY CHÁVEZ: Buscan cambiar CONVENCIÓN DE CARACAS Y PAUSA SALVOCONDUCTO hasta consultar con OEA.

Gobernador Rohel Sánchez sobre Arequipa: "Apuntamos a ser un Hub portuario".

Ciberseguridad y seguros empresariales: cómo se prepara Pacífico Seguros para el futuro.

RAFAEL VELA habla sobre la posible DESACTIVACIÓN de EQUIPOS ESPECIALES, CASO KEIKO Y MARTÍN VIZCARRA.

¿Por qué los seguros en Perú están creciendo más que la economía? con Eduardo Morón de APESEG.

SOBRE AMPLIACIÓN DEL REINFO Iván Arenas: "La minería ilegal seguirá avanzando".

Hombre enciende cigarro en gasolinera y genera incendio.

Michael Ortiz de ISM: Queremos ser una de las dos empresas más importantes de bebidas en el Perú.

Caos urbano en Lima y el Perú: ¿Por qué no tenemos planes de desarrollo urbano?.

RAFAEL VELA sobre el JUICIO CONTRA MARTÍN VIZCARRA.

Además hoy día 10 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Peru21TV

Todos los videos desde Peru21TV en Youtube.