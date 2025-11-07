GRABADO el 07-11-2025

SOBRE AMPLIACIÓN DEL REINFO Iván Arenas: "La minería ilegal seguirá avanzando"

La Comisión de Energía y Minas del Congreso debatirá esta tarde el predictamen de un proyecto de ley que propone extender, una vez más, el proceso de formalización minera integral para la pequeña minería y minería artesanal (MAPE) hasta el 31 de diciembre de 2027, o hasta que se apruebe una ley específica para el sector, conversamos con Iván Arenas, analista político, sobre esto.

