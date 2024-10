#CaroSalvatore junto a #Waldir Sáenz Víctor #Rivera y Francisco #Pizarro donde analizarán en la previa del encuentro las opciones que tiene #Perú ante #Brasil por la fecha 10 de las #Eliminatorias Sudamericanas. El cuadro que dirige Jorge #Fossati viene de lograr un importante triunfo sobre #Uruguay en el #Estadio #Nacional y busca un buen resultado en #Brasilia para seguir acercándose al #Repechaje



Luego seguimos con reacciones en vivo del partido Brasil vs. Perú con “Jugamos como Nunca".



#peru #brasil #futbol #fpf #mundial #eliminatorias #fossati #brasilia #advincula #cartagena #lopez



