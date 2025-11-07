GRABADO el 07-11-2025

Clan familiar que extorsionaba a transportistas amasó más de 2 millones de soles

Hallan dinamita, droga y listas de víctimas en allanamientos.

OcurreAhora MávilaHuertas

ATV Noticias Edición Central: Programa del viernes 7 de noviembre del 2025.

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - JUEVES 7 de NOVIEMBRE.

Ocurre Ahora: Programa del viernes 7 de noviembre del 2025.

Congreso de la República: ¿Quién sacó la cámara para el mitin de Keiko Fujimori?.

Madre es grabada por una vecina mientras golpeaba brutalmente a sus hijos.

¡EXCLUSIVO! Testigo clave del hackeo al MTC se pronuncia: "Pueden haber extraído bases de datos".

Ambulantes invaden y lotizan las calles de Mesa Redonda a puertas de la campaña por Navidad.

Ocurre Ahora con Mávila Huertas EN VIVO - Programa 07 de Noviembre de 2025.

Clan familiar que extorsionaba a transportistas amasó más de 2 millones de soles.

Gustavo Petro respalda a la presidenta de México: También soy persona 'non grata' en Perú.

Ministerio de Transportes anuncia plan de desvío en Ventanilla por enorme forado en la Av. Gambeta.

José Jerí actualiza estado de emergencia: "Se empezarán a realizar operativos simultáneos".

'Marcas' se equivocan de víctima y terminan robándose un bolso con maquillaje.

SBS se pronuncia tras polémico caso del tiktoker Cris Vanger.

De 5 a 7 LA SBS ALISTA DENUNCIA CONTRA TIKTOKER CRHISS VANGER.

Además hoy día 09 de Noviembre en el calendario del Perú.

