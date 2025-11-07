GRABADO el 07-11-2025

José Jerí actualiza estado de emergencia: "Se empezarán a realizar operativos simultáneos"

El mandatario anuncia nuevas medidas en todo Lima
OcurreAhora MávilaHuertas
ATV Noticias

ATV Noticias Edición Central: Programa del viernes 7 de noviembre del 2025.

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - JUEVES 7 de NOVIEMBRE.

Ocurre Ahora: Programa del viernes 7 de noviembre del 2025.

Congreso de la República: ¿Quién sacó la cámara para el mitin de Keiko Fujimori?.

Madre es grabada por una vecina mientras golpeaba brutalmente a sus hijos.

¡EXCLUSIVO! Testigo clave del hackeo al MTC se pronuncia: "Pueden haber extraído bases de datos".

Ambulantes invaden y lotizan las calles de Mesa Redonda a puertas de la campaña por Navidad.

Ocurre Ahora con Mávila Huertas EN VIVO - Programa 07 de Noviembre de 2025.

Clan familiar que extorsionaba a transportistas amasó más de 2 millones de soles.

Gustavo Petro respalda a la presidenta de México: También soy persona 'non grata' en Perú.

Ministerio de Transportes anuncia plan de desvío en Ventanilla por enorme forado en la Av. Gambeta.

José Jerí actualiza estado de emergencia: "Se empezarán a realizar operativos simultáneos".

'Marcas' se equivocan de víctima y terminan robándose un bolso con maquillaje.

SBS se pronuncia tras polémico caso del tiktoker Cris Vanger.

De 5 a 7 LA SBS ALISTA DENUNCIA CONTRA TIKTOKER CRHISS VANGER.

Además hoy día 08 de Noviembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fallecimiento del compositor Pedro Miguel Arrese

Fallecimiento del compositor Pedro Miguel Arrese

Semana Nacional Forestal

Semana Nacional Forestal

Día Internacional de la Radiología

Día Internacional de la Radiología

Fallecimiento del compositor Pedro Espinel

Fallecimiento del compositor Pedro Espinel

Aniversario del Museo Tumbas Reales de Sipán en Lambayeque

Aniversario del Museo Tumbas Reales de Sipán en Lambayeque

Día Mundial del Urbanismo

Día Mundial del Urbanismo

