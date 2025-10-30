Desafíos en los programas alimentarios del Perú Shortrpp
Los programas alimentarios en el Perú son clave para combatir el hambre y la inseguridad alimentaria, especialmente en la infancia. Sin embargo, su efectividad ha sido cuestionada en los últimos años. Mónica Muñoz-Nájar, economista de la red de estudios para el desarrollo, advirtió sobre la falta de una correlación efectiva entre la existencia de estos programas y la mejora en la seguridad alimentaria.
