GRABADO el 30-10-2025

Desafíos en los programas alimentarios del Perú

Los programas alimentarios en el Perú son clave para combatir el hambre y la inseguridad alimentaria, especialmente en la infancia. Sin embargo, su efectividad ha sido cuestionada en los últimos años. Mónica Muñoz-Nájar, economista de la red de estudios para el desarrollo, advirtió sobre la falta de una correlación efectiva entre la existencia de estos programas y la mejora en la seguridad alimentaria.


Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

