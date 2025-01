Nada los detiene y continúan con sus actos delictivos con total impunidad.

Delincuentes la noche del miércoles, hicieron detonar otro artefacto explosivo, esta vez en la urb. Chimú.



Esta vivienda ubicada en la cuadra 5 en la calle Julio C. Tello fue el blanco de los extorsionadores.



Vecinos al escuchar el fuerte estruendo salieron de sus viviendas. Hasta el lugar también llegó la PNP.



Afortunadamente la explosión ocasionó solo daños materiales en el piso, puerta y ventana de este inmueble.



Según moradores en este predio de tres pisos, vive una pareja de jubilados muy tranquilos que no tienen problemas con nadie.



Moradores se mostraron muy asustados ante esta situación pues señalaron que las explosiones son frecuentes en la zona.



Frente a este inmueble se ubica incluso un jardín de niños que posee cámaras de seguridad, que permitirán dar con los responsables de este acto delictivo.



La ola de extorsiones azota a varias jurisdicciones, por lo que vecinos exigen medidas drásticas que tengan resultados pues aseguran que ya no se puede caminar tranquilo por ningún lado.



