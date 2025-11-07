GRABADO el 07-11-2025

Geomundo por TVPerú Noticias EN VIVO, hoy 7 de noviembre del 2025

El contexto político internacional con un análisis agudo e inteligente de destacados internacionalistas. "Geomundo", bajo la conducción de Jorge Antonio Chávez y Paola Pejovés.



En TVPerú Noticias, el canal de todos los peruanos, te damos información actualizada sobre Perú, Latinoamérica y el mundo, incluyendo noticias nacionales, deportivas, culturales, económicas, tecnológicas y cobertura de actividades oficiales de la Presidencia de la República, Presidencia del Consejo de Ministros y demás ministerios. Transmitimos programas en vivo a través de streaming y somos el canal informativo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). TVPerúNoticias



Y para vernos por TV, sintonízanos en:

- Televisión Digital Terrestre (TDT): C7.3

- Movistar TV: C31 SD / 731 HD

- DirecTV: 1190

- Claro TV: C14 SD / 514 HD

- Best Cable: C92

- Star Globalcom: C12



Y recuerda seguirnos aquí: https://www.youtube.com/tvperunoticias



¡Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte siempre informado! Estar informados NosUne.



Sitio Web https://www.tvperu.gob.pe/noticias

Facebook https://www.facebook.com/noticias.tvperu

Twitter https://twitter.com/noticiastvperu

Instagram https://www.instagram.com/tvperunoticias/

Tiktok https://www.tiktok.com/tvperu.noticias



TVPerú Noticias, canal 7.3, fue lanzado el 3 de noviembre de 2013 a través de la televisión digital terrestre (TDT), como parte del múltiplex de TVPerú. Ofrecemos noticiarios locales, nacionales y mundiales, siendo el canal de televisión abierta peruano dedicado exclusivamente a las noticias.



NOTICIAS, PERÚ, INFORMACIÓN, CANAL 7, TVPERÚ NOTICIAS, TVPERU, NOTICIAS, NOTICIAS HOY, NOTICIAS PERÚ HOY, NOTICIAS PERÚ, NOTICIAS PERÚ, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS EN EL EXTRANJERO, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, NOTICIAS MATINAL, ALIADOS POR LA SEGURIDAD, NOTICIAS AHORA, NOTICIAS MAÑANA, NOTICIAS TARDE, NOTICIAS NOCHE, DEPORTE EXPRESS, GEOMUNDO, FUTBOL, EN PARED, DIÁLOGO ABIERTO, TODO FÚTBOL, AL CIERRE, PRESIDENTE JOSÉ JERÍ, POLÍTICA, PERÚ, PERUANOS, NOTICIAS DE PERÚ, INFORMACIÓN PERÚ, CONGRESO PERUANO, INSEGURIDAD PERÚ, ÚLTIMAS NOTICIAS, NOTICIAS DE HOY, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS EN VIVO PERÚ, PREMIER, PRIMER MINISTRO, CONSEJO DE MINISTROS, CLIMA, PRONÓSTICO DEL TIEMPO, PODCAST, NOTICIAS PODCAST, NOTICIAS DIGITALES, NOTICIAS AHORA, NOTICIAS AHORA DIGITAL, JOSÉ JERÍ

Desde TVPerú Noticias

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, sábado 8 de noviembre del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: "Habla Perú", sábado 8 de noviembre del 2025.

TVPerú Sur EN VIVO Noticias desde el sur del Perú 7 de noviembre del 2025.

EN VIVO TVPerú Norte: el noticiero de la macrorregión norte hoy 8 de noviembre del 2025.

Estado de emergencia en Lima y Callao: prohíben que dos personas circulen en moto.

Gobierno publica decreto supremo que actualiza las medidas del estado de emergencia.

Gala Perú USA por TVPerú Noticias EN VIVO desde Miami, hoy 7 de noviembre del 2025.

"Estado de emergencia Lima - Callao": reporte hoy, viernes 7 de noviembre del 2025.

Presidente José Jerí inaugura puesto de comando de avanzada en plaza Gastañeta.

TVPerú Sur EN VIVO Noticias desde el sur del Perú 7 de noviembre del 2025.

EN VIVO TVPerú Norte: el noticiero de la macrorregión norte hoy 7 de noviembre del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias noche, viernes 7 de noviembre del 2025.

Geomundo por TVPerú Noticias EN VIVO, hoy 7 de noviembre del 2025.

"Aliados por la seguridad" del viernes 7 de noviembre del 2025 por TVPerú Noticias EN VIVO.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, viernes 7 de noviembre del 2025.

Además hoy día 08 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS TVPerú Noticias

Todos los videos desde TVPerú Noticias en Youtube.