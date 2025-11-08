Gobierno publica decreto supremo que actualiza las medidas del estado de emergencia
El Gobierno publicó un decreto supremo que actualiza el estado de emergencia en Lima y Callao, vigente desde el 21 de octubre. En este video te contamos qué medidas contempla. UnidosPorLaSeguridad EstadoDeEmergencia
¡Suscríbete para más contenido exclusivo!
Sintonízanos en:
- Televisión Digital Terrestre (TDT): C7.3
- Movistar TV: C31 SD / 731 HD
- Claro TV: C14 SD / 514 HD
- Best Cable: C92
- Star Globalcom: C12"
En TVPerú Noticias, el canal de todos los peruanos, te damos información actualizada sobre Perú, Latinoamérica y el mundo, incluyendo noticias nacionales, deportivas, culturales, económicas, tecnológicas y cobertura de actividades oficiales del presidente José Jerí Oré del premier Eduardo Arana y demás ministerios. Transmitimos programas en vivo a través de streaming y somos el canal informativo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). TVPerúNoticias
Síguenos aquí: https://www.youtube.com/tvperunoticias
¡Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte siempre informado! Estar informados NosUne.
Sitio Web https://www.tvperu.gob.pe/noticias
Facebook https://www.facebook.com/noticias.tvperu
Twitter https://twitter.com/noticiastvperu
Instagram https://www.instagram.com/tvperunoticias/
Tiktok https://www.tiktok.com/tvperu.noticias
TVPerú Noticias, canal 7.3, fue lanzado el 3 de noviembre de 2013 a través de la televisión digital terrestre (TDT), como parte del múltiplex de TV Perú. Ofrecemos noticiarios locales, nacionales y mundiales, siendo el canal de televisión abierta peruano dedicado exclusivamente a las noticias.
NOTICIAS, PERÚ, INFORMACIÓN, CANAL 7, TVPERÚ NOTICIAS, TVPERU, NOTICIAS, NOTICIAS HOY, NOTICIAS PERÚ HOY, NOTICIAS PERÚ, NOTICIAS PERÚ, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS EN EL EXTRANJERO, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, NOTICIAS MATINAL, ALIADOS POR LA SEGURIDAD, NOTICIAS AHORA, NOTICIAS MAÑANA, NOTICIAS TARDE, NOTICIAS NOCHE, DEPORTE EXPRESS, GEOMUNDO, FUTBOL, EN PARED, DIÁLOGO ABIERTO, TODO FÚTBOL, AL CIERRE, PRESIDENTE JOSÉ JERÍ, POLÍTICA, PERÚ, PERUANOS, NOTICIAS DE PERÚ, INFORMACIÓN PERÚ, CONGRESO PERUANO, INSEGURIDAD PERÚ, ÚLTIMAS NOTICIAS, NOTICIAS DE HOY, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS EN VIVO PERÚ, PREMIER, CONSEJO DE MINISTROS, CORREDOR MORADO, LLUVIAS EN PERÚ, LLUVIAS TORRENCIALES, LLUVIAS TORRENCIALES EN PERÚ, SUSPENDEN CORREDOR MORADO, JNJ, JNJ INFORME, CONGRESO JNJ, LIGA 1, MIGUEL GRAU SEMINARIO, COMBATE ANGAMOS, COMBATE DE ANGAMOS
Desde TVPerú Noticias
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mediodía, sábado 8 de noviembre del 2025.
Rodrigo Paz asume como nuevo presidente en Bolivia en una histórica ceremonia.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, sábado 8 de noviembre del 2025.
Docente es intervenido cuando intenta ingresar a penal con 55 chips ocultos en reloj en Arequipa.
Policía captura a cuatro presuntos integrantes de Los Feroces de Lima en Comas.
Operativo en Polvos Rosados: intervienen stands, detienen a personas e incautan celulares robados.
TVPerú Noticias EN VIVO: "Habla Perú", sábado 8 de noviembre del 2025.
TVPerú Sur EN VIVO Noticias desde el sur del Perú 7 de noviembre del 2025.
EN VIVO TVPerú Norte: el noticiero de la macrorregión norte hoy 8 de noviembre del 2025.
Estado de emergencia en Lima y Callao: prohíben que dos personas circulen en moto.
Gobierno publica decreto supremo que actualiza las medidas del estado de emergencia.
Gala Perú USA por TVPerú Noticias EN VIVO desde Miami, hoy 7 de noviembre del 2025.
"Estado de emergencia Lima - Callao": reporte hoy, viernes 7 de noviembre del 2025.
Presidente José Jerí inaugura puesto de comando de avanzada en plaza Gastañeta.
TVPerú Sur EN VIVO Noticias desde el sur del Perú 7 de noviembre del 2025.
Además hoy día 08 de Noviembre en el calendario del Perú.
TVPerú Noticias
Todos los videos desde TVPerú Noticias en Youtube.