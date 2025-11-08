GRABADO el 08-11-2025

Presidente José Jerí participa en arribo del B. A. P. Unión tras viaje de instrucción al extranjero

El presidente José Jerí Oré participó en la Escuela Naval del Callao en la actividad de arribo del Buque Armada Peruana (B. A. P.) Unión, tras un viaje de instrucción al extranjero.



El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Defensa, César Francisco Díaz Peche, altos mandos de la Marina de Guerra del Perú, así como de familiares de la tripulación del buque escuela a vela.



El B.A.P. Unión regresó al Callao luego de 178 días de travesía, en los cuales visitó 10 puertos en 9 países, en los cuales fortaleció la amistad con dichas naciones. Zarpó el 9 de mayo de 2024, con 155 tripulantes y 71 cadetes de la Escuela Naval.



En cada puerto visitado, se desarrollaron actividades de difusión de la cultura peruana, se promovió el turismo y la Marca Perú, con producto exportables.



