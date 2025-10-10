CLAUDIO TECHERA: Su melena, su inesperado retiro, la fractura a su compañero y más lafedecuto
"El Profe" Claudio Techera nos cuenta acerca de toda su historia en el mundo del fútbol, cómo se inició desde pequeño y las muchas referencias que tuvo para convertirse en director técnico. Claudio además nos contará acerca de los clubes donde jugó y tambien de los clubes que pudo dirigir, donde tiene muchas anécdotas con harto aguadito. No te pierdas esta entrevista sobrino, que está que arde.
Ponte barbón con la rifa inkabet. Premios diarios en efectivo!
lafedecuto entrevista claudiotechera sanmartín dt podcast futbol cutoguadalupe mañoruiz
00:00 INICIO
03:37 CLAUDIO TECHERA NOS CUENTA ACERCA DE SU INFANCIA
09:11 CLAUDIO TECHERA ES DEL PUEBLO DE DURAZNO EN URUGUAY
13:19 CLAUDIO TECHERA NOS CUENTA ACERCA DE LOS MEJORES ARQUEROS QUE HA VISTO EN EL FUTBOL PERUANO
17:08 CLAUDIO TECHERA Y SU DIVERTIDA ANÉCDOTA EN BOLIVIA, DONDE SE QUEDÓ PELADO
18:37 CLAUDIO TECHERA NOS CUENTA ACERCA DE SUS INICIOS COMO ASISTENTE TÉCNICO
22:17 CLAUDIO TECHERA ESTUVO DE ASISTENTE DEL MAÑO RUIZ, CUANDO DIRIGÍA EN MÉXICO
25:13 CLAUDIO TECHERA Y LA VEZ QUE LE PUSIERON EL APODO DE CEBOLLA, Y LA DIVERTIDA RAZÓN
26:54 CLAUDIO TECHERA NOS HABLA SOBRE LO DURO QUE FUE DIRIGIR AL BOYS
30:12 CLAUDIO TECHERA NOS HABLA ACERCA DE SU PASO POR LA SAN MARTIN Y CÓMO TRAJO AL MAÑO RUIZ A DIRIGIR A PERÚ
33:59 CONVENCIERON A CLAUDIO TECHERA A SER DT DE CAIMANES POR UNA GRAN SUMA DE DINERO
38:04 CLAUDIO TECHERA NOS CUENTA SOBRE ACTUALIDAD EN A PRESIÓN
41:46 PREGUNTAS PICANTES CON CLAUDIO TECHERA
Canal oficial del diario Trome de Lima, Perú.
Suscríbete: https://bit.ly/2m0W5Yj
Sitio web: https://trome.pe/
TAMBIÉN SÍGUENOS EN:
Facebook: https://www.facebook.com/Tromepe/
Twitter: https://twitter.com/tromepe
Instagram: https://www.instagram.com/tromeoficial/
TikTok: https://www.tiktok.com/tromepe
Desde Trome Perú
CLAUDIO TECHERA: Su melena, su inesperado retiro, la fractura a su compañero y más lafedecuto.
Pato Ovalle paraba grabaciones en La Casa de la Comedia por culpa de sus compañeros trome.
LA FE DE CUTO: Paul Cominges y su decepción con Roberto Martinez Trome.
Lucy revela que Fátima Segovia evitó declarar en caso de Clara Seminara y Yuca cafeconlachevez.
¿Paul Cominges no regresó a la U por culpa de Cuto Guadalupe? trome lafedecuto.
Así fue la juramentación de José Jerí como presidente de la República Trome.
PLENO APRUEBA VACANCIA DE PRESIDENTA DINA BOLUARTE EN VIVO.
DINA NO VA MÁS: CONGRESO aprueba VACANCIA de BOLUARTE con 118 VOTOS A FAVOR Trome.
¡HARTO AGUADITO! Claudio Techera en lafedecuto VIERNES 6PM trome.
HÍGADO GRASO, HEPATITIS y más: lo que nadie te dice EN VIVO Doctor Trome .
Pato Ovalle revela que su ex se compró su propio anillo de matrimonio: "Me casaron a los 21" trome.
ATENTADO A AGUA MARINA: Todo lo que se sabe del ataque que dejó 5 heridos en Chorrillos Trome.
B4lacer4 en pleno concierto de AGUA MARINA dejó 5 heridos trome noticias aguamarina.
Lucy Cabrera revela los últimos días de su hermana Analí cafeconlachevez trome.
PATO OVALLE: Su infancia, lo casaron a la fuerza, La Casa de la comedia y más cafeconlachevez.
Además hoy día 14 de Octubre en el calendario del Perú.
Trome Perú
Todos los videos desde Trome Perú en Youtube.