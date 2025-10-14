GRABADO el 14-10-2025

PRESIDENTE JOSÉ JERÍ JURARÁ A SU GABINETE EN LAS PRÓXIMAS HORAS TQH EN VIVO

A más de 48 horas desde que JoséJerí asumió como presidente interino tras la vacancia de Dina Boluarte, aún no se ha conformado un gabinete ministerial. Las fuentes señalan que los nuevos ministros podrían jurar a más tardar el lunes, aunque no se descarta que alguna decisión se anuncie este domingo. En comparación, los gobiernos interinos de FranciscoSagasti y ManuelMerino resolvieron su gabinete en un día o dos, lo que vuelve más intensa la presión sobre Jerí. Hasta ahora no se conocen nombres oficiales ni confirmaciones, lo que genera crecientes expectativas y cuestionamientos al inicio de su mandato de transición.



