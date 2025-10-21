GRABADO el 21-10-2025

El TC anuló el Caso Cócteles que involucra a Keiko Fujimori y Fuerza Popular Mirada de fondo

La decisión del TribunalConstitucional de anular el "CasoCocteles" que involucra a KeikoFujimori y FuerzaPopular es analizada por la periodista Diana Seminario, en su videocolumna "Miradadefondo" de este martes 21 de octubre.

Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.

Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf

Sitio web: http://elcomercio.pe

TAMBIÉN SÍGUENOS EN:
Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe
Twitter: https://twitter.com/elcomercio
Instagram: http://instagram.com/elcomercio
Discord: https://discord.gg/elcomercio

elcomercio noticiasperu mundo internacionales

Desde EL COMERCIO

IBAI PISARÁ SUELO PERUANO UNO MÁS ENVIVO.

ELI, HECTOD Y UMI HYU - LUNES A VIERNES 10AM UNO MÁS ENVIVO.

Tropas militares llegarán a Portland tras autorización a Trump para enviar soldados El Comercio.

Rodrigo Paz gana en Bolivia y estallan protestas por posible fraude electoral El Comercio.

El TC anuló el Caso Cócteles que involucra a Keiko Fujimori y Fuerza Popular Mirada de fondo.

CASO CÓCTELES ANULADO: ¿QUÉ SIGNIFICA PARA KEIKO FUJIMORI? EN VIVO.

¿QUÉ LE ESPERA A BOLIVIA TRAS LA VICTORIA DE RODRIGO PAZ EN LAS ELECCIONES? El Mundo Ahora.

JUICIO DE MARTÍN VIZCARRA POR SOBORNO EN MOQUEGUA EN LA RECTA FINAL EN VIVO.

¿Cómo fue el audaz robo al Museo del Louvre y qué joyas imperiales se llevaron? El Comercio.

Colombia denuncia amenaza de invasión de EE. UU. tras advertencias de Trump El Comercio.

ANTICHUCHO STUDIOS El Comercio.

¿Sirve declarar estado de emergencia para combatir el crimen? analista explica El Comercio.

Emotiva bendición del Papa León XIV al Señor de los Milagros en Roma El Comercio.

Así fue la emotiva bendición del Papa León XIV al Señor de los Milagros en Roma El Comercio.

ENVIVO JUICIO ORAL CONTRA EL EXPRESIDENTE MARTÍN VIZCARRA POR EL DELITO DE COHECHO PASIVO PROPIO.

Además hoy día 22 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

EL COMERCIO

video

IBAI PISARÁ SUELO PERUANO UNO MÁS ENVIVO

video

ELI, HECTOD Y UMI HYU - LUNES A VIERNES 10AM UNO MÁS ENVIVO

video

Tropas militares llegarán a Portland tras autorización a Trump para enviar soldados El Comercio

video

Rodrigo Paz gana en Bolivia y estallan protestas por posible fraude electoral El Comercio

video

El TC anuló el Caso Cócteles que involucra a Keiko Fujimori y Fuerza Popular Mirada de fondo

video

CASO CÓCTELES ANULADO: ¿QUÉ SIGNIFICA PARA KEIKO FUJIMORI? EN VIVO

video

¿QUÉ LE ESPERA A BOLIVIA TRAS LA VICTORIA DE RODRIGO PAZ EN LAS ELECCIONES? El Mundo Ahora

video

JUICIO DE MARTÍN VIZCARRA POR SOBORNO EN MOQUEGUA EN LA RECTA FINAL EN VIVO

video

¿Cómo fue el audaz robo al Museo del Louvre y qué joyas imperiales se llevaron? El Comercio

video

Colombia denuncia amenaza de invasión de EE. UU. tras advertencias de Trump El Comercio

video

ANTICHUCHO STUDIOS El Comercio

video

¿Sirve declarar estado de emergencia para combatir el crimen? analista explica El Comercio

video

Emotiva bendición del Papa León XIV al Señor de los Milagros en Roma El Comercio

video

Así fue la emotiva bendición del Papa León XIV al Señor de los Milagros en Roma El Comercio

video

ENVIVO JUICIO ORAL CONTRA EL EXPRESIDENTE MARTÍN VIZCARRA POR EL DELITO DE COHECHO PASIVO PROPIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Internacional de la Medicina Natural

Día Internacional de la Medicina Natural

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día Mundial de la Tartamudez

Día Mundial de la Tartamudez

Creación del Diario Oficial El Peruano

Creación del Diario Oficial El Peruano

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es miércoles, 22 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.38
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo