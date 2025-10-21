GRABADO el 21-10-2025

Rodrigo Paz asume Bolivia sin dólares ni gas, ¿podrá evitar el colapso económico? El Comercio

Rodrigo Paz asume Bolivia sin dólares ni gas, ¿podrá evitar el colapso económico? El Comercio



Bolivia vivió un cambio político histórico: Rodrigo Paz, de centro derecha, ganó las elecciones con 54,5 de los votos, poniendo fin a dos décadas de gobiernos socialistas del MAS, el movimiento fundado por Evo Morales.



La victoria llega en medio de una crisis económica profunda: sin gas, sin dólares y con una inflación del 23 , el país enfrenta colas por combustible, desabastecimiento y reservas internacionales agotadas.



Durante la campaña, Paz prometió un modelo llamado capitalismo para todos, basado en la apertura al emprendimiento, baja de impuestos y créditos a pequeños negocios. Sin embargo, su mayor reto será financiar un plan de reactivación de 4.000 millones de dólares sin apoyo del FMI ni crédito externo.



A nivel político, el nuevo mandatario no tiene mayoría en el Congreso y busca una alianza con Jorge Tuto Quiroga para aprobar reformas estructurales, incluyendo la Agenda 50/50, que propone redistribuir el presupuesto nacional entre el gobierno central y las regiones.



La eliminación gradual de subsidios a los combustibles será otro punto crítico, ya que podría desatar protestas similares a las vividas en Ecuador.



Mientras tanto, Evo Morales intenta reposicionarse como líder de la oposición, aunque su influencia se redujo al 15 del electorado.



El desafío de Paz es monumental: reconstruir una economía quebrada, recuperar la confianza internacional y evitar que Bolivia pase del colapso al caos.



Bolivia RodrigoPaz EvoMorales MAS EleccionesBolivia CrisisEconómica NoticiasInternacionales AméricaLatina CambioPolítico CapitalismoParaTodos



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales



Rodrigo Paz presidente Bolivia

elecciones Bolivia 2025

fin del MAS

crisis económica en Bolivia

inflación Bolivia 2025

capitalismo para todos

Evo Morales oposición

subsidios combustibles Bolivia

economía boliviana sin dólares

nueva era política en Bolivia

Desde EL COMERCIO

EN VIVO: PREMIER ÁLVAREZ PIDE EL VOTO DE CONFIANZA ANTE EL CONGRESO El Comercio.

El gran problema de la policía y su lucha contra el crimen en Lima El Comercio.

Retiro AFP 2025: ¿cómo solicitar mis fondos de hasta 4 UIT en línea? El Comercio.

¿Qué cambia con el estado de emergencia en Lima y Callao?: nuevas medidas explicadas El Comercio.

VenApp: la app con la que Maduro convierte a venezolanos en espías de su régimen El Comercio.

NOTICIAS PERÚ 22 DE OCTUBRE: LIMA Y CALLAO EN EMERGENCIA, CÓMO SOLICITAR TU RETIRO AFP Y MÁS.

¿Cómo afecta el fallo del TC a los casos de Ollanta Humala y Susana Villarán? El Comercio.

LIMA Y CALLAO AL LÍMITE ¿NO HAY HALLOWEEN? UNO MÁS ENVIVO.

Jerí anuncia Estado de Emergencia en Lima y Callao como medida "ofensiva" Mirada de Fondo.

ELI, HECTOD Y UMI HYU - LUNES A VIERNES 10AM UNO MÁS ENVIVO.

¿QUÉ PUEDES Y QUÉ NO PUEDES HACER BAJO EL NUEVO ESTADO DE EMERGENCIA? EN VIVO.

CASO CÓCTELES ANULADO: ¿QUÉ SIGNIFICA PARA KEIKO FUJIMORI? EN VIVO.

José Jerí anuncia estado de emergencia por 30 días en Lima y Callao para frenar la criminalidad EC.

¿Qué valor tienen las joyas robadas del Museo del Louvre en París? El Comercio.

Rodrigo Paz asume Bolivia sin dólares ni gas, ¿podrá evitar el colapso económico? El Comercio.

Además hoy día 23 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.