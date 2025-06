GRABADO el 19-06-2025

TRUMP decidirá en 2 semanas sí EE.UU. se unirá a la guerra entre ISRAEL e IRÁN El Comercio

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció que el presidente Trump tomará en las próximas dos semanas una decisión definitiva sobre si EE.UU. intervendrá militarmente en Irán, subrayando que nadie debería sorprenderse por el compromiso del mandatario contra las armas nucleares iraníes. Según una fuente de inteligencia citada por CBS, Trump ya habría aprobado supuestos planes para un ataque, aunque todavía no ha dado la orden final.



Leavitt reforzó el argumento de que Irán no debería tener un arma nuclear, una causa que Trump defiende no solo como presidente sino también como ciudadano. Esta postura emerge tras semanas de escalada militar entre Israel e Irán y refuerza la opción de una intervención estadounidense si fracasan las vías diplomáticas.



El anuncio coincide con la renovación de negociaciones indirectas entre EE.UU. e Irán, aunque Trump ha dejado claro que, si no logran detener el programa nuclear, prefiere el uso de la fuerza. Además, la posibilidad de atacar el sitio de enriquecimiento subterráneo de Fordow es uno de los escenarios en estudio. En este momento crucial, la Casa Blanca envía una señal de fuerza, al tiempo que mantiene abierta una ventana diplomática que podría cambiar su curso en las próximas semanas.



