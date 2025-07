GRABADO el 22-07-2025

Trump aprueba 75 mil millones para deportaciones, ¿qué pasará ahora? El Comercio

El pasado 4 de julio, el presidente DonaldTrump promulgó la polémica OneBigBeautifulBill, un paquete fiscal que dota con US 75.000 millones a ICE (ServicioDeInmigración y Control de Aduanas). De esos fondos, US 45 B irán destinados a ampliar centros de detención, mientras que US 30 B financiarán operaciones de control, arrestos y deportaciones masivas.



El plan permitirá contratar hasta 10.000 nuevos agentes, duplicar la capacidad de camas a 100.000, e incluso reactivar agentes retirados con bonos hasta de US 50.000 bajo campañas como "Operation Return to Mission". Con esta inyección sin precedentes, ICE se convierte en la agencia de orden federal con mayor presupuesto en EE. UU.



noticiashoy breakingnews internacionales ICE Trump OneBigBeautifulBill deportaciones inmigración derechoshumanos centrosdedereadmisión



