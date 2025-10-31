GRABADO el 31-10-2025

RUSIA DESAFÍA a EE. UU. con POSEIDON, la primera ARMA NUCLEAR capaz de PROVOCAR TSUNAMIS LR

GUERRA NUCLEAR RUSIA-EE. UU. Rusia elevó el nivel de tensión con Estados Unidos al presentar el torpedo nuclear Poseidón, un arma letal capaz de trasladar el poder destructivo de la disuasión nuclear al fondo del mar. Este dron submarino, impulsado por un sistema de propulsión nuclear, puede operar a grandes profundidades y atacar sin previo aviso. El desarrollo de Poseidon no solo representa un salto en la tecnología militar rusa, sino que introduce una amenaza sin precedentes: la posibilidad real de generar un tsunami radiactivo frente a costas enemigas. Con este anuncio, el Kremlin marca un nuevo punto de inflexión en la carrera armamentista global.

