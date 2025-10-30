GRABADO el 30-10-2025

YARITA LIZHET respalda rechazo a BUTTERS en JULIACA EnVivoLR

Yarita Lizeth expresó que lo sucedido en Puno le afecta profundamente, señalando que sus hermanos tienen toda la razón al reclamarle a Phillip Butters por los comentarios despectivos que hizo durante las protestas sociales.

Suscríbete SIN COSTO a La República y entérate de las noticias EN VIVO: https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWGOIa3T98bCLQLiGb7TJYPZ

¿Tienes una denuncia o quieres reportar un hecho? Escríbenos al WhatsApp de La República https://wa.me/51941000000.

Noticias Perú, Perú hoy, Noticias en vivo, Último minuto, Lo último, Urgente, Noticias peruanas en vivo, streaming Perú, La República, El Popular, Líbero, Noticieros en Perú.

YARITA LIZHET
SON DEL DUKE
BUTTERS
JULIACA
PUNO

Desde La República - LR+

PLANCHAS, MÁS CANDIDATOS Y DESDE LA JUSTICIA SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS.

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 31 de octubre 2025 EnDirectoLR.

KEIKO FUJIMORI EN TRUJILLO EN VIVO: así confirmó su cuarta postulación Titulares en LR.

Estados Unidos bajo Trump: la tormenta económica que sacude al mundo shorts econow.

La República: Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre.

YARITA LIZHET respalda rechazo a BUTTERS en JULIACA EnVivoLR.

CHINA EXIGE a INFLUENCERS tener una CARRERA UNIVERSITARIA LR.

MADURO QUITARÁ NACIONALIDAD VENEZOLANA A OPOSITORES Noticias del 30 de octubre 2025 LR.

Keiko Fujimori oficializa cuarto intento de llegar a la presidencia EnVivoLR.

¡NO PUEDE SER! KEIKO FUJIMORI CONFIRMA SU CUARTA CANDIDATURA PRESIDENCIAL HLR.

Uruguay hace historia y empuja a Latinoamérica hacia la eutanasia legalizada LR.

Keiko postula a la Presidencia, López Aliaga, Trump y más este 30 de octubre  las10deldía.

Maduro quiere quitar la nacionalidad a opositores que apoyen una intervención extranjera LR.

Caja Arequipa culminó con orgullo su participación en la Cumbre Perú Sostenible 2025 .

¿Quién es Penélope, influencer vinculada al Comando Vermelho que murió en megaoperativo? LR.

Además hoy día 31 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

La República - LR+

video

PLANCHAS, MÁS CANDIDATOS Y DESDE LA JUSTICIA SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

video

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 31 de octubre 2025 EnDirectoLR

video

KEIKO FUJIMORI EN TRUJILLO EN VIVO: así confirmó su cuarta postulación Titulares en LR

video

Estados Unidos bajo Trump: la tormenta económica que sacude al mundo shorts econow

video

La República: Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre

video

YARITA LIZHET respalda rechazo a BUTTERS en JULIACA EnVivoLR

video

CHINA EXIGE a INFLUENCERS tener una CARRERA UNIVERSITARIA LR

video

MADURO QUITARÁ NACIONALIDAD VENEZOLANA A OPOSITORES Noticias del 30 de octubre 2025 LR

video

Keiko Fujimori oficializa cuarto intento de llegar a la presidencia EnVivoLR

video

¡NO PUEDE SER! KEIKO FUJIMORI CONFIRMA SU CUARTA CANDIDATURA PRESIDENCIAL HLR

video

Uruguay hace historia y empuja a Latinoamérica hacia la eutanasia legalizada LR

video

Keiko postula a la Presidencia, López Aliaga, Trump y más este 30 de octubre  las10deldía

video

Maduro quiere quitar la nacionalidad a opositores que apoyen una intervención extranjera LR

video

Caja Arequipa culminó con orgullo su participación en la Cumbre Perú Sostenible 2025

video

¿Quién es Penélope, influencer vinculada al Comando Vermelho que murió en megaoperativo? LR

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Creación del distrito de Limabamba (Rodríguez de Mendoza)

Creación del distrito de Limabamba (Rodríguez de Mendoza)

Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto

Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto

Día Mundial del Ahorro

Día Mundial del Ahorro

Creación del distrito de Cochamal (Rodríguez de Mendoza)

Creación del distrito de Cochamal (Rodríguez de Mendoza)

Creación del distrito de Colcabamba (Huaraz)

Creación del distrito de Colcabamba (Huaraz)

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 31 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.40
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo