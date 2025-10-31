GRABADO el 31-10-2025

Estados Unidos bajo Trump: la tormenta económica que sacude al mundo shorts econow

KEIKO FUJIMORI POSTULARÁ A LA PRESIDENCIA... POR CUARTA VEZ FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO.

¡OFICIAL! KEIKO FUJIMORI presentó a sus CANDIDATOS rumbo a las ELECCIONES de 2026  HLR.

LÓPEZ ALIAGA Y KEIKO FUJIMORI EN CARRERA Y CÉSAR COMBINA EN VIVO ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD.

TRUMP refuerza lazos con COREA DEL SUR y AUTORIZA fabricar sus submarinos nucleares en EE. UU. LR.

López Aliaga busca acercarse al sur con vicepresidente ayacuchano LR.

RUSIA DESAFÍA a EE. UU. con POSEIDON, la primera ARMA NUCLEAR capaz de PROVOCAR TSUNAMIS LR.

¡POR AUSENTARSE! Poder Judicial podría declarar REO CONTUMAZ a BETSSY CHÁVEZ.

PLANCHAS, MÁS CANDIDATOS Y DESDE LA JUSTICIA SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS.

KEIKO FUJIMORI EN TRUJILLO EN VIVO: así confirmó su cuarta postulación Titulares en LR.

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 31 de octubre 2025 EnDirectoLR.

La República: Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre.

YARITA LIZHET respalda rechazo a BUTTERS en JULIACA EnVivoLR.

CHINA EXIGE a INFLUENCERS tener una CARRERA UNIVERSITARIA LR.

MADURO QUITARÁ NACIONALIDAD VENEZOLANA A OPOSITORES Noticias del 30 de octubre 2025 LR.

Además hoy día 31 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Creación del distrito de Limabamba (Rodríguez de Mendoza)

Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto

Día Mundial del Ahorro

Creación del distrito de Cochamal (Rodríguez de Mendoza)

Creación del distrito de Colcabamba (Huaraz)

