ÚLTIMAHORA: Venezuela RESPONDE y DESPLIEGA BUQUES de GUERRA en el CARIBE contra EE. UU. LR
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, afirmó este último martes 26 de agosto que su país desplegará buques de "mayor porte" en aguas territoriales del Caribe para combatir el narcotráfico. Su declaración tiene lugar en medio de la pugna con el Gobierno de Donald Trump, que en los últimos días aumentó su presión sobre Venezuela y los supuestos nexos del Gobierno de Nicolás Maduro con el narcotráfico. El anuncio tiene lugar después de conocerse que a inicios de septiembre llegará al sur del Caribe una mayor cantidad de buques de guerra estadounidenses, en medio de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela por el Cartel de los Soles.
venezuela maduro trump eeuu guerracaribe vladimirpadrino
EE.UU. armó una "COALICIÓN INTERNACIONAL" contra NICOLÁS MADURO
EE.UU. envía más buques y Venezuela responde con patrullaje
Venezuela responde a EE. UU. con buques y drones en el Caribe
ÚLTIMAHORA: Venezuela RESPONDE y DESPLIEGA BUQUES de GUERRA en el CARIBE contra EE. UU. LR
