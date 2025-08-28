FISCALÍA: JUAN SANTIVÁÑEZ LIDERA ORGANIZACIÓN CRIMINAL Del Hecho Al Dicho con JAIME CHINCHA
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFySa4TYMRYoy6tQ-OoM5ZM
Hoy en DelHechoAlDicho con Jaime Chincha
FISCALÍA: SANTIVÁÑEZ ENCABEZA ORGANIZACIÓN CRIMINAL
El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, es acusado de liderar una red criminal desde su propio despacho. ¿Qué pruebas hay y cómo afecta esto a Dina Boluarte?
DINA BOLUARTE VS. CORTE IDH
La mandataria busca retirar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Es una jugada política o un retroceso en materia de derechos fundamentales?
GOBIERNO CAMBIA CÚPULA DEL IRTP
El Ejecutivo nombra a una nueva jefa en el IRTP en medio de cuestionamientos por la politización de los medios del Estado.
MARTÍN VIZCARRA REGRESA A BARBADILLO
El expresidente vuelve al penal de Ate tras el fallo judicial que confirma su prisión preventiva. ¿Qué escenario legal enfrenta y cómo repercute en la política nacional?
ENTREVISTA
Vladimir Padilla, abogado penalista: No se les esta investigando porque si.
Dale like, comenta tu opinión y suscríbete para no perderte ningún análisis político con JaimeChincha en DelHechoAlDicho.
JuanJoséSantiváñez DinaBoluarte MartínVizcarra CorteIDH IRTP DelHechoAlDicho NoticiasPerú
00:00 Presentación
04:21 Juan José Santiváñez encabeza organización criminal
14:05 Gobierno se pronuncia respecto al allanamiento de Nicanor Boluarte
18:40 Dina Boluarte piensa retirarse de la Corte IDH
23:00 Gobierno designa a nueva jefa de IRTP
32:40 Todo sobre Barbadillo
35:58 Entrevista a Vladimir Padilla
52:34 Mundial de los desayunos
55:16 Del Hecho Al Viral
01:02:53 Despedida
Perú DinaBoluarte Santiváñez CorteIDH PolíticaPeruana Corrupción Fiscalía NoticiasPerú
Mira los https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY
PROGRAMAS
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFySa4TYMRYoy6tQ-OoM5ZM
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWEGKXKM8smiAAkvQrRLDg
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWH9U5GGuN15l67RyGm5LBbQ
Envía tus denuncias por WhatsApp 941 000 000
SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg
MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/
FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape
X https://twitter.com/larepublicape
INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/
TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe
WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e
LaRepública
Desde La República - LR+
Aprueban extradición de alias El Monstruo desde Paraguay: cumplirá condena de 32 años LR.
DEL HECHO AL DICHO con JAIME CHINCHA PROGRAMA del 29/08/25 La República - LR.
ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD PROGRAMA del 29/08/25 La República - LR.
SIN GUION con ROSA MARÍA PALACIOS PROGRAMA del 29/08/25 La República - LR.
Green Day hizo vibrar estadio San Marcos EnVivoLR.
Renovación Popular pide declarar al Cártel de los Soles como organización terrorsta HLR.
FullMood arranca el 1ero de setiembre a las 10:20 a.m. por el canal de otromoodlr shorts.
El Agustino: Policía capturo a sicario tras persecución en plena via de evitamiento LR.
CHIQUIWILO EN VIVO: el youtuber más showsero visita La República.
MADURO asegura que VENEZUELA cuenta con SOLIDARIDAD MUNDIAL ante AMENAZA NUCLEAR de EE.UU. LR.
FISCALÍA: JUAN SANTIVÁÑEZ LIDERA ORGANIZACIÓN CRIMINAL Del Hecho Al Dicho con JAIME CHINCHA.
¿Qué significa para los tacneños ser peruano? PERUANOS RESPONDEN LR.
¡LIMA NORTE EN PELIGRO! Mafias se disputarían el control tras extradición de 'El Monstruo' HLR.
CELEBRA TACNA: 96 aniversario de incorporación a la patria. ¿Y Dina? EnVivoLR.
Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 28 de agosto de 2025 EnDirectoLR.
Además hoy día 28 de Agosto en el calendario del Perú.
La República - LR+
Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.