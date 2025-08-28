GRABADO el 28-08-2025

Descubren un extraño tiburón naranja con ojos blancos en Costa Rica shorts lr

FISCALÍA: JUAN SANTIVÁÑEZ LIDERA ORGANIZACIÓN CRIMINAL Del Hecho Al Dicho con JAIME CHINCHA.

CELEBRA TACNA: 96 aniversario de incorporación a la patria. ¿Y Dina? EnVivoLR.

¡PIDE QUE PARE! Pedro Castillo pidió a Betssy Chávez poner fin a la huelga de hambre HLR.

¡REAPARECE! Nicanor Boluarte acusa a la Fiscalía de abuso de poder tras allanamiento HLR.

DEMANDAN a OpenAI por SUICDIO adolescente NewsLR ChatGPT SamAltman.

DINA vs. CIDH, FISCALÍA vs. SANTIVÁÑEZ y ALCALDE en modo campaña Arde Troya con JULIANA OXENFORD.

Estados Unidos difunde las primeras imágenes de los barcos de guerra que se dirigen a Venezuela LR.

Tragedia en Comas: niña pierde la vida al caer desde un edificio LR.

¡ES UNA AMENAZA! Donald Trump firma orden contra la quema de banderas en EE.UU..

TRUMP suelta: Quizás EE.UU. quiera un DICTADOR NewsLR Trump Dictador.

Descubren un extraño tiburón naranja con ojos blancos en Costa Rica shorts lr.

Profesora fue captada mientras rob4ba dinero de sus propias alumnas dentro del aula shorts lr.

Juan José Santiváñez anunció que Martín Vizcarra volverá al penal de Barbadillo shorts lr.

Triple choque entre buses del Metropolitano deja 45 heridos shorts lr.

DINA pierde el juicio y PORKY en problemas Sin Guion con ROSA MARÍA PALACIOS.

Además hoy día 28 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Reincorporación de Tacna al Perú

Festividad de San Agustín del distrito de Independencia en Huaraz (Áncash)

Nacimiento del compositor Eduardo Montes Rivas

Procesión de la Bandera en la ciudad de Tacna

Nacimiento del compositor Augusto Rojas Llerena

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

