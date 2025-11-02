GRABADO el 02-11-2025

Tragedia en calle Suecia: Alcalde de Cusco en contradicciones sobre muerte de trabajador municipal

Tras la muerte de un trabajador municipal por un accidente ocurrido en la calle Suecia, el alcalde de Cusco, Luis Pantoja, decidió manifestarse. No obstante, sus declaraciones ante la prensa presentaron algunas contradicciones.



EN DEFENSA DE LA VERDAD - 02/11/25.

Paro de transportistas del martes 4 fue convocado por alguien ajeno al sector, señala UNT.

Estado de emergencia en Lima no funciona por falta de inteligencia, según Cluber Aliaga.

Criminales buscan a terceros para responsabilizarlos de sus delitos, advierte Cluber Aliaga.

Control facial para activación de chips: PJ, Fiscalía y PNP podrían acceder a datos biométricos.

Docentes en Arequipa presentan Ñawi Ñawicha, un libro que promueve el quechua con tecnología.

Robo en taxi por aplicativo en Arequipa: víctima denuncia a chofer con historial delictivo.

Cusco:gobernador Werner Salcedo anuncia que el hospital Antonio Lorena será entregado en diciembre.

Incertidumbre en Machu Picchu: denuncian que Consettur busca controlar la ruta Hiram Bingham.

Conductores toman rutas alternas para evitar cobro de peajes en Villa El Salvador.

Conductores de 'T' salen a trabajar con temor tras ATAQUE a bus en Chorrillos.

Tragedia en calle Suecia: Alcalde de Cusco en contradicciones sobre muerte de trabajador municipal.

Piura: Alumnos de colegio en distrito de Castilla sin luz ni agua debido a deuda.

Tragedia en Piura: Menor pierde la vida en canal Biaggio Arbulú.

Rutas de Lima retomó el COBRO DE PEAJES en Villa El Salvador y Punta Negra.

