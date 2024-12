El último episodio del 2024 en #DeTaquito con #CaroSalvatore tuvo un invitado muy especial, Sebastián ‘Motoneta’ Penco, el exdelantero de #SportBoys, recordó su paso por el equipo rosado y aseguró que no le gustó la forma en la que no continuó en el club luego de clasificar a una #CopaSudamericana.



También, ‘Motoneta’ Penco contó que aún se siente preparado para seguir jugando, espera retirarse en una cancha de fútbol y actualmente está muy comprometido con la neurociencia aplicada al deporte.



Dale me gusta, comenta y comparte, te leemos en los comentarios.



#sba #sportboys #boys #callao #futbol #peru #fpf #liga1 #penco #motoneta #neurociencia #argentina #delantero #goleador



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



#elcomercio #noticiasperu #mundo #internacionales

Noticias adicionales en EL COMERCIO

JORGE TORRES SARAVIA rechaza haber montado una RED DE PROSTITUCIÓN en el CONGRESO | El Comercio

La fábrica de DRONES que refuerza la ofensiva RUSA en UCRANIA | El Comercio

Sebastián Penco: “Tengo que retirarme dentro de una cancha” | El Comercio

SONNE buscará TRIUNFAR en INGLATERRA | Fleischman en Línea

EE.UU. e IRÁK denuncian que ESTADO ISLÁMICO se está reagrupando en Siria | El Comercio

Estadio ALEJANDRO VILLANUEVA cumple 50 años: La HISTORIA del TEMPLO de ALIANZA LIMA | El Comercio

MARTÍN VIZCARRA: Más TESTIGOS confirman COIMA al EXPRESIDENTE | Mirada de fondo

KAZAJISTÁN: RUSIA revela que AVIÓN volaba durante respuesta contra DRONES de UCRANIA | El Comercio

¿A SUNAT NO LE GUSTÓ QUE FERRARI IMPULSE LEY 32113? | Fleischman en Línea

FALLECE soldado de COREA DEL NORTE tras ser capturado por UCRANIA | El Comercio

PIURA: Gobierno declara EMERGENCIA AMBIENTAL en áreas afectadas por DERRAME DE PETRÓLEO| El Comercio

🏙💙 Larco se pinta de azul y difunde la comodidad y el estilo con Skechers

‘MOTONETA’ PENCO: “Tengo que RETIRARME DENTRO de la CANCHA” | DeTaquito

GOBIERNO de DINA BOLUARTE anuncia el AUMENTO de SUELDO MÍNIMO desde el 1 de enero 2025 | El Comercio

CANAL DE PANAMÁ: las PROBABILIDADES de que EE.UU. obtenga el CONTROL TOTAL | El Comercio

Además hoy día 27 de Diciembre en el calendario del Perú.

Más videos de EL COMERCIO

Todos los videos desde el canal EL COMERCIO en Youtube.