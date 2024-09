El expresidente #DonaldTrump y la vicepresidenta #KamalaHarris se enfrentar谩n esta noche en #Filadelfia en su primer #debatepresidencial mientras las 煤ltimas encuestas muestran que la carrera por la #CasaBlanca sigue ajustada y sin un l铆der claro. Dependiendo de c贸mo vaya la noche, puede que no sea el 煤ltimo.



El equipo de #Harris no ha descartado un #debate adicional antes de las elecciones de noviembre, lo que sugiere que su disposici贸n a aceptar un segundo enfrentamiento depender铆a de que #Trump se presente en Filadelfia.



Trump, por su parte, afirm贸 estar listo para otro debate contra Harris a fines de septiembre. El hecho de que un segundo debate no est茅 en el calendario es un indicio de que ambos equipos est谩n atentos para ver c贸mo va esta noche antes de acordar algo. Una mala noche para cualquiera de los candidatos har铆a que otro debate fuera m谩s incierto.



No habr谩 p煤blico en el deabte, los micr贸fonos de los candidatos se silenciar谩n cuando no les toque hablar y no se les permitir谩 tomar notas.



