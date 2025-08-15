GRABADO el 15-08-2025

Dina Boluarte llegó a Santa Rosa de Loreto SHORTRPP ENCENDIDOSRPP

La presidenta Dina Boluarte llegó al distrito de Santa Rosa de Loreto, ubicado en la isla Chinería, acompañada de algunos ministros de Estado, en medio de la tensión diplomática con Colombia por la detención de ciudadanos de ese país y el cuestionamiento a la soberanía peruana en el territorio.

Más información en rpp.pe
RPP DinaBoluarte Gobierno SantaRosaDeLoreto Perú

Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.

Dina Boluarte llegó a Santa Rosa de Loreto SHORTRPP ENCENDIDOSRPP

¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/channel/UC5j8-2FT0ZMMBkmK72R4aeA

Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio

Noticias 24/7 en: https://rpp.pe

¡Suscríbete al club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!
https://clubfcc.com

Síguenos en redes sociales:
Facebook https://facebook.com/rppnoticias
Instagram https://instagram.com/rppnoticias
WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029VZztxLS3gvWYKY1YWN1I
X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias
TikTok https://tiktok.com/rppnoticias
Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

ENVIVO UNIVERSITARIO: ¿REVERTIR EN LA COPA O CONCENTRARSE EN LA LIGA PERUANA? FCCONLINE.

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 15/08/2025 FCCRPP.

ENVIVO SEGUNDO SIMULACRO NACIONAL MULTIPELIGRO 15/08/2025 RPPESPECIALES.

EnVivo Celebramos el 485 Aniversario de Arequipa en el "Corso de la Amistad".

¡LLAMADA IMPACTANTE! Testigo asegura haber visto un OVNI DOS VECES SEGMENTO ViajeAOtraDimensión.

"La U necesita defensas de jerarquía para la próxima Libertadores" SEGMENTO TocoYMeVoy.

Más detalles del ataque con explosivos en Trujillo RPPDESPACHO.

¿Quiénes son los responsables de la derrota de Universitario? SEGMENTO TocoYMeVoy.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 15/08/2025 ROTATIVARPP.

Elecciones 2026: cédula electoral podría incluir hasta 37 partidos políticos ROTATIVARPP INFORME.

ENVIVO¡SE ACABÓ EL SUEÑO! UNIVERSITARIO CAYÓ GOLEADO ANTE PALMEIRAS EN LA LIBERTADORES TOCOYMEVOY.

Dina Boluarte brinda discurso desde Santa Rosa de Loreto SHORTRPP ENCENDIDOSRPP.

Dina Boluarte: "No cederemos ni un centímetro de nuestro territorio" ENCENDIDOSRPP DESPACHO.

ENVIVO ENCENDIDOS 15/08/2025 ENCENDIDOSRPP.

Dina Boluarte llegó a Santa Rosa de Loreto SHORTRPP ENCENDIDOSRPP.

Además hoy día 16 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

RPP Noticias

video

ENVIVO UNIVERSITARIO: ¿REVERTIR EN LA COPA O CONCENTRARSE EN LA LIGA PERUANA? FCCONLINE

video

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 15/08/2025 FCCRPP

video

ENVIVO SEGUNDO SIMULACRO NACIONAL MULTIPELIGRO 15/08/2025 RPPESPECIALES

video

EnVivo Celebramos el 485 Aniversario de Arequipa en el "Corso de la Amistad"

video

¡LLAMADA IMPACTANTE! Testigo asegura haber visto un OVNI DOS VECES SEGMENTO ViajeAOtraDimensión

video

"La U necesita defensas de jerarquía para la próxima Libertadores" SEGMENTO TocoYMeVoy

video

Más detalles del ataque con explosivos en Trujillo RPPDESPACHO

video

¿Quiénes son los responsables de la derrota de Universitario? SEGMENTO TocoYMeVoy

video

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 15/08/2025 ROTATIVARPP

video

Elecciones 2026: cédula electoral podría incluir hasta 37 partidos políticos ROTATIVARPP INFORME

video

ENVIVO¡SE ACABÓ EL SUEÑO! UNIVERSITARIO CAYÓ GOLEADO ANTE PALMEIRAS EN LA LIBERTADORES TOCOYMEVOY

video

Dina Boluarte brinda discurso desde Santa Rosa de Loreto SHORTRPP ENCENDIDOSRPP

video

Dina Boluarte: "No cederemos ni un centímetro de nuestro territorio" ENCENDIDOSRPP DESPACHO

video

ENVIVO ENCENDIDOS 15/08/2025 ENCENDIDOSRPP

video

Dina Boluarte llegó a Santa Rosa de Loreto SHORTRPP ENCENDIDOSRPP

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Festividad de la Virgen del Perpetuo Socorro en Zarumilla (Tumbes)

Festividad de la Virgen del Perpetuo Socorro en Zarumilla (Tumbes)

Fallecimiento del educador peruano Luis Antonio Eguiguren

Fallecimiento del educador peruano Luis Antonio Eguiguren

Yarqa Aspiy (Fiesta de la Acequia) en la región Ayacucho

Yarqa Aspiy (Fiesta de la Acequia) en la región Ayacucho

Creación del distrito de San Juan de Lopecancha (Luya)

Creación del distrito de San Juan de Lopecancha (Luya)

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es sábado, 16 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo