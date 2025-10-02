GRABADO el 02-10-2025

¡PAUL COMINGES TRAE HARTO AGUADITO! VIERNES 6PM trome lafedecuto

Canal oficial del diario Trome de Lima, Perú.

Suscríbete: https://bit.ly/2m0W5Yj

Sitio web: https://trome.pe/

TAMBIÉN SÍGUENOS EN:
Facebook: https://www.facebook.com/Tromepe/
Twitter: https://twitter.com/tromepe
Instagram: https://www.instagram.com/tromeoficial/
TikTok: https://www.tiktok.com/tromepe

Desde Trome Perú

PAUL COMINGES: Su decepción con Roberto Martínez, hepatitis, fichaje por Alianza y más lafedecuto.

Expulsan del Perú a operador del Pequeño J vinculado al triple crimen en Argentina!.

'Amá Charo' le pedía a Cuto que vaya suave con Jefferson en los clásicos Trome.

EN VIVO: Expulsan a MATÍAS OZORIO, complice de "PEQUEÑO J", a Argentina Trome.

Disfunción eréctil en hombres: mitos, verdades y cómo solucionarla EN VIVO Doctor Trome .

¡PAUL COMINGES TRAE HARTO AGUADITO! VIERNES 6PM trome lafedecuto.

¿Cómo la convencieron para que Farfán juegue en Alianza Lima? trome lafedecuto.

LUCY CABRERA: Echa a Clara Seminara, Analí, Magaly la apoyó por rating y más cafeconlachevez.

LA VEZ QUE AMÁ CHARO 'CUADRÓ' A JEFFERSON POR LAS INDISCIPLINAS trome lafedecuto.

Amá Charo y el día que pidió chaleco para Jefferson Farfán ante la U trome lafedecuto.

HORÓSCOPO SEMANAL del 30 al 05 de octubre Predicciones con Soralla De Los Ángeles .

¡LUCY CABRERA VUELVE CON TODO! MIÉRCOLES 6PM cafeconlachevez trome.

Amá Charo recordó cuando cayó a un silo con Jefferson bebé lafedecuto trome shorts.

Daniela Cillóniz cuenta que Ana Paula le puso el 'parche' por Paolo Guerrero cafeconlachevez.

"Los escuché teniendo s3x0": Daniela Cillóniz escuchó infidelidad de su novio cafeconlachevez.

Además hoy día 04 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Trome Perú

video

PAUL COMINGES: Su decepción con Roberto Martínez, hepatitis, fichaje por Alianza y más lafedecuto

video

Expulsan del Perú a operador del Pequeño J vinculado al triple crimen en Argentina!

video

'Amá Charo' le pedía a Cuto que vaya suave con Jefferson en los clásicos Trome

video

EN VIVO: Expulsan a MATÍAS OZORIO, complice de "PEQUEÑO J", a Argentina Trome

video

Disfunción eréctil en hombres: mitos, verdades y cómo solucionarla EN VIVO Doctor Trome

video

¡PAUL COMINGES TRAE HARTO AGUADITO! VIERNES 6PM trome lafedecuto

video

¿Cómo la convencieron para que Farfán juegue en Alianza Lima? trome lafedecuto

video

LUCY CABRERA: Echa a Clara Seminara, Analí, Magaly la apoyó por rating y más cafeconlachevez

video

LA VEZ QUE AMÁ CHARO 'CUADRÓ' A JEFFERSON POR LAS INDISCIPLINAS trome lafedecuto

video

Amá Charo y el día que pidió chaleco para Jefferson Farfán ante la U trome lafedecuto

video

HORÓSCOPO SEMANAL del 30 al 05 de octubre Predicciones con Soralla De Los Ángeles

video

¡LUCY CABRERA VUELVE CON TODO! MIÉRCOLES 6PM cafeconlachevez trome

video

Amá Charo recordó cuando cayó a un silo con Jefferson bebé lafedecuto trome shorts

video

Daniela Cillóniz cuenta que Ana Paula le puso el 'parche' por Paolo Guerrero cafeconlachevez

video

"Los escuché teniendo s3x0": Daniela Cillóniz escuchó infidelidad de su novio cafeconlachevez

Todos los videos desde Trome Perú en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Mundial del Espacio

Semana Mundial del Espacio

Día Interamericano del Agua

Día Interamericano del Agua

Carrera Internacional de Balsas por el Río Amazonas

Carrera Internacional de Balsas por el Río Amazonas

Día Internacional del Cuidador de Animales Silvestres

Día Internacional del Cuidador de Animales Silvestres

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día Mundial de los Animales

Día Mundial de los Animales

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es sábado, 04 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

20º Lima
3.47
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo