GRABADO el 06-09-2025

Fondos de pensiones en alerta: S/ 140 mil millones fueron retirados, señala Kluger

En conversación con Exitosa, el experto en temas de finanzas, Fernando Kluger, alertó que, hasta la fecha, se han retirado 140 mil millones de soles del fondo privado de pensiones. "Eso perjudica a los que se quedan, a los que no aplican", comentó.

Noticias del Perú y actualidad, política.

Chef Héctor Solís presenta "El Fiesta de los Solís".

HABLEMOS CLARO con JESÚS VERDE - 06/09/25.

Santiváñez no debería salir del país sin autorización del juez, asegura abogado.

PNP desmiente hackeo: ¿Cómo cuidar tus datos ante ataques cibernéticos?.

Peruanos desayunan pan con chicharrón al menos 3 veces por semana.

Congresista Diego Bazán sobre viaje de ministro Santiváñez: No debería salir, es un pésimo mensaje.

Tensión entre Estados Unidos y Venezuela no deja de crecer.

MEF aprueba reforma de pensiones más de dos meses después de su fecha límite.

SJL: Poste de luz a punto de caer pone en riesgo a vecinos de San Hilarión.

Autorizan viaje de Juan José Santiváñez a Suiza.

Trabajadores administrativos del sector salud paralizarán labores el 30 de setiembre.

Trabajador de construcción civil perdió la vida tras ataque de presuntos sicarios.

Problemas gástricos en las mascotas.

Hackeos y ciberseguridad: La filtración de datos termina afectando a la sociedad, afirma experto.

Además hoy día 06 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta patronal de San Nicolás en Amazonas

Fiesta patronal de San Nicolás en Amazonas

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Nacimiento del cantante y compositor Rulli Rendo

Nacimiento del cantante y compositor Rulli Rendo

Semana de la Educación Vial

Semana de la Educación Vial

