GRABADO el 08-07-2025

RADICALIZARÁN PROTESTA Mineros artesanales enfurecen tras rechazo de ley MAPE en el Congreso

RADICALIZACIÓN DE PROTESTA Mineros que protestan frente al Congreso y bloquean carreteras anunciaron que endurecerán sus medidas, luego de que el predictamen de la ley MAPE no fuera aprobado. La sesión estuvo marcada por tensos enfrentamientos entre congresistas.



Mira aquí los momentos más tensos de la sesión:





