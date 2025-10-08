GRABADO el 08-10-2025

Balacera en pleno concierto de Agua Marina en Chorrillos

BALACERA EN CONCIERTO DE AGUA MARINA: ¿CUÁL ES EL ESTADO DE LOS HERIDOS?.

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - JUEVES 09 DE OCTUBRE DEL 2025.

Los balearon desde atrás del escenario: La ruta de sicarios que atacaron en concierto de Agua Marina.

¡No solo atacaron a miembros de Agua Marina! Vendedor y fanático también habrían resultado heridos.

Esposa de animador de Agua Marina habla tras atentado en pleno concierto: "Va a entrar a cirugía".

25 balazos a 4 miembros de Agua Marina en pleno concierto: Sicarios atacaron por detrás de escenario.

BALACERA EN CONCIERTO DE AGUA MARINA: CUATRO HERIDOS TRAS ATAQUE EN CHORRILLOS.

Aprueban la difusión de encuestas hasta tres días antes de las votaciones.

Celulares y señal de wifi encontraron en el penal de Ancón I: Desde ahí extorsionaban a choferes.

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN CENTRAL MIÉRCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025.

Encuestas se publicarían tres días antes de las elecciones ¿De qué manera influirá en los peruanos?.

Balacera en pleno concierto de Agua Marina en Chorrillos.

Periodista puneño celebra agresión a Phillip Butters en Juliaca: Así saltó de alegría.

¿Cómo buscar información sobre personas detenidas rápido y fácil?.

Descontrol y caos al sacar a Phillip Butters de radio: Esto ocurrió antes que casi fuera linchado.

Además hoy día 09 de Octubre en el calendario del Perú.

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Fallecimiento de Arturo «Zambo» Cavero

Fallecimiento de Arturo «Zambo» Cavero

Día Mundial de la Visión

Día Mundial de la Visión

Semana Mundial del Espacio

Semana Mundial del Espacio

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día Mundial del Correo

Día Mundial del Correo

