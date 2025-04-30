GRABADO el 30-04-2025

RECOMENDACIONES EN TU ESTADÍA EN CHAPI

DiarioElPueblo Arequipa

Desde Diario El Pueblo, Verdad Justicia y Libertad

DiarioElPueblo Arequipa A S/ 25 el pasaje a Chapi en Convenciones..

CHAPI 2025: Misa a la Mamita desde su casa en Polobaya un día previo a su fecha central.

RECOMENDACIONES Y CONSEJOS PARA VISITAR A LA MAMITA EN POLOBAYA.

¿CUÁNTO TE CUESTA COMER EN CHAPI?.

RECOMENDACIONES EN TU ESTADÍA EN CHAPI.

APUESTAS EN LÍNEA, EL NUEVO ENEMIGO SILENCIOSO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES.

ENTREVISTAS: LA EDUCACION DEL HOGAR Y DESDE LOS MEDIOS DEBEN APUNTAR A UN MISMO NORTE.

RECORRIDO POR EL TECSUP LAB.

Se inaugura el primer laboratorio de fabricación digital en un colegio en el sur del Perú.

Se inaugura el primer laboratorio de fabricación digital en un colegio en el sur del Perú.

SOMOS POLICÍAS, SIEMPRE TEMENOS QUE HONRAR NUESTRO APELLIDO.

ENTREVISTAS: INTENSIFICARÁN OPERATIVOS CONTRA MOTOCICLISTAS CON CAJAS DE DELIVERY.

DIARIO EL PUEBLO ENTREVISTAS: EL CONSUMIDOR ES EL VERDADERO PROTAGONISTA DEL MERCADO.

entrevista abogado 2.

EL FOTOPERIODISMO ES UN TRABAJO MUY EMOCIONANTE PERO SACRIFICADO.

Además hoy día 04 de Mayo en el calendario del Perú.

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