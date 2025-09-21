GRABADO el 21-09-2025

Reportera de Exitosa herida durante marcha: Éramos el único medio que estaba en el enfrentamiento

Jahaira Pacheco, reportera de Exitosa herida por tres perdigones durante protesta, relató que estuvo presente en el lugar principal de los enfrentamientos entre efectivos policiales y manifestantes.



Noticias del Perú y actualidad, política.



Reportera de Exitosa herida durante marcha: Éramos el único medio que estaba en el enfrentamiento.

