La Policía intervino a un ciudadano venezolano tras el asesinato del periodista Gastón Medina, en Ica. Sin embargo, tras las indagaciones realizadas, resultó que no era el sospechoso que viene siendo buscado. Por ello, fue liberado al no estar involucrado en el caso. Los efectivos del orden siguen realizando operativos para dar con el asesino.



