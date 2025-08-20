Meteoro cruzó el cielo del oeste de Japón
Un meteoro, descrito como una luna "brillante" por testigos, cruzó el cielo del oeste de Japón, y fue captado en videos. Expertos explicaron qué diferencia a este fenómeno natural con un meteorito.
Más información en rpp.pe
Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.
¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/channel/UC5j8-2FT0ZMMBkmK72R4aeA
Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio
Noticias 24/7 en: https://rpp.pe
¡Suscríbete al club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!
https://clubfcc.com
Síguenos en redes sociales:
Facebook https://facebook.com/rppnoticias
Instagram https://instagram.com/rppnoticias
WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029VZztxLS3gvWYKY1YWN1I
X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias
TikTok https://tiktok.com/rppnoticias
Threads https://threads.net/rppnoticias
Desde RPP Noticias
envivoU. CATÓLICA VS. ALIANZA LIMA: BLANQUIAZULES VAN POR EL PASE A CUARTOS DE LA SUDAMERICANA.
ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 20/08/2025 FCCRPP.
Meteoro cruzó el cielo del oeste de Japón.
SMP: Escolar se desmaya tras sufrir robo al subir a bus de transporte público RPPDESPACHO.
Alianza Lima y Cienciano se JUEGAN el pase a CUARTOS de la Sudamericana FCCRPP.
ENVIVO VAMOS AL VAR VamosAlVar 20/08/25.
ENVIVO PRUEBA DE FUEGO 20/08/25 PDFRPP.
ENVIVO LAS NOTICIAS 20/08/25 NOTICIASRPP.
ENVIVO LAS COSAS COMO SON 20/08/25 LASCOSASRPP.
ENVIVO CONEXIÓN 20/08/25 CONEXIONRPP.
ENVIVO ECONOMIA PARA TODOS 20/08/25 ECONOMIAXTODOS.
¿Clasificación asegurada?: Los detalles finales de Alianza vs. U. Católica SEGMENTO TocoYMeVoy.
U. Católica vs Alianza Lima: ¿Cómo se para Alianza en Ecuador? SEGMENTO TocoYMeVoy.
ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 20/08/2025 ROTATIVARPP.
Mesa técnica del MTC busca SOLUCIONES frente al transporte informal ROTATIVARPP ENTREVISTA.
Además hoy día 21 de Agosto en el calendario del Perú.
RPP Noticias
Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.