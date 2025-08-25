GRABADO el 25-08-2025

VMT: Sube precio del bonito a S/9 soles el kilo y jurel a S/6 soles

En el terminal pesquero del distrito de Villa María del Triunfo, el pescado bonito ha subido su precio a S/9 soles el kilo al por mayor, mientras que el jurel subió a S/6 soles, esto debido a los oleajes anómalos.



