Estas son las 5 noticias más importantes del sábado 6 de julio. En este resumen te presentamos los principales acontecimientos que están marcando la actualidad a nivel internacional y nacional, desde desastres naturales hasta tensiones geopolíticas y sucesos políticos de alto impacto.



En primer lugar, las inundaciones en Texas han dejado más de 40 muertos, entre ellos 15 niños, y al menos 27 niñas desaparecidas. Las fuertes lluvias torrenciales provocaron el desbordamiento del río Guadalupe, que creció ocho metros en apenas 45 minutos. Las niñas desaparecidas asistían a un campamento cristiano en Kerrville. Equipos de rescate terrestres, aéreos y acuáticos continúan la búsqueda. Las autoridades señalan al cambio climático como un factor que está intensificando este tipo de eventos extremos.



En segundo lugar, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no permitirá que Irán reinicie su programa nuclear. Esta declaración se da semanas después de ataques estadounidenses a instalaciones nucleares iraníes. Aunque Trump sostiene que los ataques destruyeron permanentemente las capacidades nucleares de Irán, informes de inteligencia indican que el daño fue temporal. Además, Trump insiste en que Irán quiere dialogar con Estados Unidos, algo que Teherán niega.



En la tercera noticia, Israel envió un equipo a Catar para negociar indirectamente con Hamás una posible tregua en Gaza y la liberación de rehenes. El grupo palestino mostró disposición para discutir una propuesta de cese al fuego mediada por Estados Unidos, Egipto y Catar. La iniciativa contempla una tregua de 60 días, la liberación de 10 rehenes israelíes vivos y varios cuerpos, a cambio de prisioneros palestinos. Hamás exige garantías sobre el retiro de tropas israelíes y la entrada de ayuda humanitaria internacional.



En cuarto lugar, Elon Musk anunció la creación del Partido de América, una nueva formación política con la que pretende romper el sistema bipartidista tradicional de Estados Unidos. Musk, antes aliado de Trump, se distanció del presidente tras críticas a una ley presupuestaria aprobada por el Congreso. A través de su red social X, Musk declaró que quiere devolverle la libertad al pueblo estadounidense. Su anuncio ha generado debate sobre el futuro político de la nación y su propio papel como figura pública influyente.



Finalmente, en Colombia, la Policía capturó a Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño, presunto implicado en el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El Costeño habría contratado al menor de edad que disparó al político durante un acto público en Bogotá. Ya hay seis personas capturadas, incluido el adolescente de 15 años que ejecutó el ataque. Uribe Turbay continúa hospitalizado en estado grave, aunque con signos de mejoría. El caso ha generado conmoción en el país y podría tener importantes implicaciones políticas.



