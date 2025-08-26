MADURO libera 13 PRESOS POLÍTICOS: ¿cambio real o estrategia? NewsLR Venezuela Maduro
El régimen de Nicolás Maduro sorprendió con la liberación de 13 presos políticos en Venezuela, entre ellos figuras de la oposición, activistas y exautoridades como Pedro Guanipa, Américo de Grazia y Simón Vargas.
Aunque esta medida ha generado expectativa y alivio para las familias de los excarcelados, aún permanecen más de 800 presos políticos en el país, según Foro Penal. Organismos internacionales y defensores de derechos humanos cuestionan si esta decisión es un gesto simbólico o parte de una estrategia política.
En este video te contamos quiénes fueron liberados, qué significa para la política venezolana y cuáles son las reacciones nacionales e internacionales.
¿Qué opinas? ¿Es un paso hacia la apertura democrática o solo una jugada política?
