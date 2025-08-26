GRABADO el 26-08-2025

MADURO libera 13 PRESOS POLÍTICOS: ¿cambio real o estrategia? NewsLR Venezuela Maduro

El régimen de Nicolás Maduro sorprendió con la liberación de 13 presos políticos en Venezuela, entre ellos figuras de la oposición, activistas y exautoridades como Pedro Guanipa, Américo de Grazia y Simón Vargas.



Aunque esta medida ha generado expectativa y alivio para las familias de los excarcelados, aún permanecen más de 800 presos políticos en el país, según Foro Penal. Organismos internacionales y defensores de derechos humanos cuestionan si esta decisión es un gesto simbólico o parte de una estrategia política.



En este video te contamos quiénes fueron liberados, qué significa para la política venezolana y cuáles son las reacciones nacionales e internacionales.



¿Qué opinas? ¿Es un paso hacia la apertura democrática o solo una jugada política?

Déjalo en los comentarios.

Dale like y comparte este video.

Suscríbete para estar al día con las últimas noticias de Venezuela y el mundo.



MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/

FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape

X https://twitter.com/larepublicape

INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/

TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe

WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e

LaRepública





Presos políticos en Venezuela

Liberación presos políticos

Nicolás Maduro presos políticos

Liberación de opositores en Venezuela

Pedro Guanipa liberado

Allanan casa de NICANOR BOLUARTE y más CASOS JUDICIALES Sin Guion con ROSA MARÍA PALACIOS.

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 27 de agosto de 2025 EnDirectoLR.

Deudos de víctimas en Puno responden a Rospigliosi: Ese señor es un miserable EnVivoLR.

Este es el submarino nuclear que fue enviado para combatir el narcotráfico en Venezuela LR.

ALERTA en EE.UU.: DETECTAN gusano COME CARNE en un HUMANO tras VIAJE NewsLR Gusano Screwworm.

Trump liderará reunión clave sobre Gaza en la Casa Blanca LR.

TRUMP lanza AMNAZA: ARANCELES del 200 contra CHINA por imanes NewsLR Aranceles ChinaEEUU.

Venezuela responde a EE. UU. con buques y drones en el Caribe LR.

Triple choque de buses del Metropolitano deja múltiples heridos en Surquillo LR.

ZELENSKI exige 1.000 MILLONES al MES para RESISTIR a RUSIA NewsLR RusiaUcrania Zelenski.

MADURO libera 13 PRESOS POLÍTICOS: ¿cambio real o estrategia? NewsLR Venezuela Maduro.

CORRUPCIÓN en el gobierno MILEI: audios REVELAN SOBORNOS en ANDIS NewsLR Milei Argentina.

TRUMP busca REINSTAURAR PENA DE MUERTE para asesinos en WASHINGTON D.C. LR.

EE.UU. envía más buques y Venezuela responde con patrullaje Noticias de 26 de agosto de 2025 LR.

GISELA VARCÁLCEL anuncia el fin de 'AMÉRICA HOY' tras ser prohibida de ingresar a AMÉRICA TV LR.

Además hoy día 27 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.