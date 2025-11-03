GRABADO el 03-11-2025

Denuncian asesinatos de perros con balines en condominio de Chorrillos shorts.

Juan Manuel Vargas y 'El Puma' Carranza postularían al Congreso por Somos Perú shorts.

Comisión de Ética evaluará hoy denuncia contra Lucinda Vásquez por uso indebido de personal.

Renuncia trabajador involucrado en uso de cámara del Congreso durante mitin de Keiko Fujimori.

Mininter creará división de investigación de extorsiones: será liderado por Víctor Revoredo.

Trabajador de grifo es asesinado tras defender a sus compañeros de motociclistas.

José Jerí asume mando de FF.AA. y PNP.

Amazonas: Trasladan toda una casa a otra zona por herencia.

Áncash: Queman 2 patrullas policiales tras operativos.

Vladimir Cerrón anunció desde la clandestinidad su precandidatura a la presidencia.

Delincuentes disfrazados de policías secuestran a trabajadores de minera en Pasco.

Presunto robacasas hiere a policías en Santa Anita durante una persecución.

Paro de transportistas en Callao: así se desarrolla la protesta ante ola de extorsiones y sicariato.

Se registra un violento robo a un grifo de SMP en horas de la madrugada.

Además hoy día 04 de Noviembre en el calendario del Perú.

