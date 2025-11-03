GRABADO el 03-11-2025

Mininter creará división de investigación de extorsiones: será liderado por Víctor Revoredo

En medio de la ola de inseguridad ciudadana que se vive todos los días en el territorio nacional, el Ministerio del Interior (Mininter) anunció la creación de una división de investigación de extorsiones, que estará liderada por el coronel de la PNP, Víctor Revoredo.



Durante una conferencia, el titular del Mininter, Vicente Tiburcio, aseguró que desde el Gobierno de José Jerí no le darán tregua a los delincuentes, quienes continúan sembrando el miedo entre los ciudadanos.



Vamos a luchar contra la criminalidad organizada. En lo que va del año, a comparación del 2024 a nivel nacional, los homicidios se han incrementado en un 3. Tenemos registrado 2118 homicidios. La extorsión ha crecido en un 18, declaró.



REGIONES AFECTADAS POR LA INSEGURIDAD



Entre las ciudades afectadas por la ola de inseguridad ciudadana se encuentran: Lima, Callao y Trujillo, regiones donde se pretende atacar a la criminalidad desde sus raíces, por lo que, se espera que el estado de emergencia pueda dar resultados muy pronto.





Ingresa a http://ptv.pe/457619 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 03/11/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO LUNES 3 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

Denuncian asesinatos de perros con balines en condominio de Chorrillos shorts.

Juan Manuel Vargas y 'El Puma' Carranza postularían al Congreso por Somos Perú shorts.

Comisión de Ética evaluará hoy denuncia contra Lucinda Vásquez por uso indebido de personal.

Renuncia trabajador involucrado en uso de cámara del Congreso durante mitin de Keiko Fujimori.

Mininter creará división de investigación de extorsiones: será liderado por Víctor Revoredo.

Trabajador de grifo es asesinado tras defender a sus compañeros de motociclistas.

José Jerí asume mando de FF.AA. y PNP.

Amazonas: Trasladan toda una casa a otra zona por herencia.

Áncash: Queman 2 patrullas policiales tras operativos.

Vladimir Cerrón anunció desde la clandestinidad su precandidatura a la presidencia.

Delincuentes disfrazados de policías secuestran a trabajadores de minera en Pasco.

Presunto robacasas hiere a policías en Santa Anita durante una persecución.

Paro de transportistas en Callao: así se desarrolla la protesta ante ola de extorsiones y sicariato.

Se registra un violento robo a un grifo de SMP en horas de la madrugada.

Además hoy día 03 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.