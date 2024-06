El congresista Darwin Espinoza se pronunció sobre los allanamientos que volvió a realizar la Fiscalía y la Diviac desde tempranas horas de este sábado 22 de junio. Al parlamentario se le acusa de usar recursos de su despacho para la inscripción del movimiento regional Adelante Áncash. Descarto las acusaciones. No me corro de las investigaciones ni de la prensa. La persona que ha impreso los planillones cometió el delito, yo no, indicó ante la prensa.



