Los padres de familia de la institución educativa particular Peruano Americano Abraham Lincoln ubicada en la cuadra dos de la Avenida Mansiche en Trujillo denunciaron que, tras no asistir a una reunión convocada por el colegio, sus hijos habrían sido impedidos de ingresar a clases.



En estos videos, se aprecia a alrededor de diez estudiantes de primaria y secundaria en los exteriores del colegio, lo que generó la indignación de los padres, quienes alertados por esta situación denunciaron otras presuntas irregularidades.



Ante este hecho de aparente vulneración de los derechos de los menores, los padres pidieron la intervención de las autoridades de educación. Un policía de la comisaría Ayacucho alertado por un padre de familia, llegó para la constatación.



Cosmos intentó comunicarse con la encargada de la institución educativa, sin embargo, no hubo respuesta.



