Han pasado tres décadas desde que las denominadas “viudas de la paz” perdieron a sus esposos, policías que sacrificaron sus vidas durante la época del terrorismo. Sin embargo, estas mujeres aún no reciben las indemnizaciones que por ley les corresponde. A pesar de los homenajes simbólicos que han recibido, consideran que estos actos no son más que una burla frente a la falta de acción real por parte del Gobierno.



La promesa de entregarles viviendas tras la muerte de sus esposos sigue sin cumplirse. Las viudas, integrantes de la Asociación Nacional de Viudas, Deudos y Discapacitados de la Policía Nacional del Perú, llevan años exigiendo que el Ejecutivo cumpla con las indemnizaciones establecidas. Muchas de ellas han fallecido sin ver concretado el apoyo que tanto se les prometió, lo que genera un fuerte sentimiento de abandono entre las manifestantes.



En 2018, el propio Ministerio del Interior reconoció que el 2% del presupuesto destinado a las reparaciones no se ejecutó, agravando la situación de las familias afectadas. A pesar de este reconocimiento, hasta la fecha no ha habido avances significativos en el cumplimiento de las obligaciones con las viudas y deudos.



LLAMADO AL GOBIERNO



Frente a esta situación, los familiares de los policías fallecidos durante la época del terrorismo han realizado un llamado urgente al Gobierno de la presidenta Dina Boluarte para que tome acción y cumpla con las indemnizaciones pendientes. Afirman que no pueden seguir esperando después de tantos años de lucha y sacrificio para lograr la pacificación del país.

